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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:20
Харам, это то, что отобразится в будущем, если ты неверный...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:22
Цитата:
Ты пять раз читаешь в день молитвы?
Не сквернословишь и не ругаешься?
Иначе на твоих детях будет харам, грех, и их дети..сам знаешь, обычаи арабского Шариата..
Доктор СИЗШ:
! Коран не читает
! Коран не читает
Ты пять раз читаешь в день молитвы?
Не сквернословишь и не ругаешься?
Иначе на твоих детях будет харам, грех, и их дети..сам знаешь, обычаи арабского Шариата..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:24
Цитата:
Что то ты во время молитв тусуешься на форуме, который грех, Харам..
Так ты не мусульманин?
Доктор СИЗШ:
Что то ты во время молитв тусуешься на форуме, который грех, Харам..
Так ты не мусульманин?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:26
Я верю в космическмй разум, я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей. Зачем мне Мекка?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:27
Цитата:
Кстати, если ты там не был, какой же ты мусульманин..
Ряженый?
111:
Ты был в Мекке? Если соврешь, это харам
Ты был в Мекке? Если соврешь, это харам
Кстати, если ты там не был, какой же ты мусульманин..
Ряженый?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:29
Цитата:
Вот именно, ты никакой не муслим и не надо прикрываться арабами из ИГил..
Запрещенная в России группировка..
Доктор СИЗШ:
верю в космическмй разум, я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей. Зачем мне Мекка?
верю в космическмй разум, я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей. Зачем мне Мекка?
Вот именно, ты никакой не муслим и не надо прикрываться арабами из ИГил..
Запрещенная в России группировка..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:32
Цитата:
А в Казахстане - разрешена?...
111:
Запрещенная в России группировка..
Запрещенная в России группировка..
А в Казахстане - разрешена?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:35
Цитата:
Не знаю, у нас СМИ к этому не обязывают .
drakon:
Казахстане - разрешена?...
Казахстане - разрешена?...
Не знаю, у нас СМИ к этому не обязывают .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:39
Не боишься, что они читают наш форум? Слышком часто о них говоришь! В Рудном разве нет игиловцев? Сделают тебе они секир башка
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13520
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:42
Цитата:
Ему уже горячие угли раздувают и полку приготовили возле туалета. Но он до нее не дойдет - черти или демоны прям в тамбуре жарить начнут
За отруби
[Исправлено: maxsaf, 02.11.2021 - 22:44]
Доктор СИЗШ:
Коран не читает, в мечеть не ходит, в Мекку не собираетсЯ ехать))))
Коран не читает, в мечеть не ходит, в Мекку не собираетсЯ ехать))))
Ему уже горячие угли раздувают и полку приготовили возле туалета. Но он до нее не дойдет - черти или демоны прям в тамбуре жарить начнут
За отруби
[Исправлено: maxsaf, 02.11.2021 - 22:44]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:45
Цитата:
Бояться как ты и жить в страхе?
Тогда зачем мне такая жизнь, чтоб арабов бояться?
Наверно надо тогда с моста прыгнуть, если духа нет..
Или как ты колени преклонить перед ними?
Нет, я выберу третий путь..
Доктор СИЗШ:
Не боишься, что они читают наш форум? Слышком часто о них говоришь! В Рудном разве нет игиловцев? Сделают тебе они секир башка
Не боишься, что они читают наш форум? Слышком часто о них говоришь! В Рудном разве нет игиловцев? Сделают тебе они секир башка
Бояться как ты и жить в страхе?
Тогда зачем мне такая жизнь, чтоб арабов бояться?
Наверно надо тогда с моста прыгнуть, если духа нет..
Или как ты колени преклонить перед ними?
Нет, я выберу третий путь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:46
Цитата:
Ну..
С тебя провокатора это как то повлияет?
maxsaf:
За отруби
За отруби
Ну..
С тебя провокатора это как то повлияет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:47
Цитата:
Цитата:
Нашлись блин, оба ненавистники России..
И чешут то как языком..
А на самом то деле чево?
maxsaf:
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Нашлись блин, оба ненавистники России..
И чешут то как языком..
А на самом то деле чево?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:49
Вы хотите разбомбить ее?
И?
Чего же тут тусуетесь?
За Крым как понимаю?
Ну и?
Дальше то чево?
И?
Чего же тут тусуетесь?
За Крым как понимаю?
Ну и?
Дальше то чево?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:56
Какой третий путь выберешь? Станешь голубым мусульманиным? Что бы в Мекку не ходить?
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