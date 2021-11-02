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≡ Чемпионат мира по боксу: десять казахстанцев продолжают борьбу за медали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42746
Чемпионат мира по боксу: десять казахстанцев продолжают борьбу за медали
Отправлено: 02.11.21 - 22:39
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После предварительных раундов определились все участники четвертьфинальных боев, победители которых обеспечат себе награды чемпионата мира. Наибольшее представительство на этой стадии имеет сборная Казахстана - десять боксеров
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Чемпионат мира по боксу: десять казахстанцев продолжают борьбу за медали
Отправлено: 02.11.21 - 22:39
#1
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У нас рэкет и мордобойство наверно в последнюю очередь идет, все остальные страны рванули в другие виды спорта, в групповые так сказать..
У нас 90е и не заканчивались..
Но с другой стороны, это наша жизнь...
Сегодня боксер, завтра чиновник..
Выбивать бабло так намного проще..

[Исправлено: 111, 02.11.2021 - 22:42]
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