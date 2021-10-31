Отправлено: - 19:34

Маркс:

Три месяца в году - это четвертая часть года - 25%. Вы ради таких же процентов держите магазин. Так стоит ли это Вашего личного геморроя

Маркс:

следует полюбоваться закатом, почитать любимую книгу или посмотреть ютубчик и прыгать в койку

Цитата:Абсолютно неуместное сравнение,но если уж вы начали,то я вам скажу что 75%,это лучше чем 25%,а потому перестаньте морочить людям голову своей бредовой затеей и не в коем случае не пытайтесь ответить мне на ночь глядя,не напрягайтесь ,ведь на улице стемнело ваш мозг сейчас находиться в состоянии сна и покоя и как всегда выдаст очередную бредятину,поэтомуЦитата: