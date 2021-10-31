Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе! Читать новость
drakon: Создаёся впечвтление, что у всех мужиков, климакс - наступил...
Главное что мы мужики в климаксе разбираемся получше баб, когда у них там ПМС начнется.. Когда она будет у входной двери ждать тебя со сковородкой, пустой и тяжелой.. А когда будет как ласковый зайчик, ждать тебя с домашними пельменями и котлетками с шампанским, около кровати..
Маркс: Три месяца в году - это четвертая часть года - 25%. Вы ради таких же процентов держите магазин. Так стоит ли это Вашего личного геморроя
Абсолютно неуместное сравнение,но если уж вы начали,то я вам скажу что 75%,это лучше чем 25%,а потому перестаньте морочить людям голову своей бредовой затеей и не в коем случае не пытайтесь ответить мне на ночь глядя,не напрягайтесь ,ведь на улице стемнело ваш мозг сейчас находиться в состоянии сна и покоя и как всегда выдаст очередную бредятину,поэтому
Цитата:
Маркс: следует полюбоваться закатом, почитать любимую книгу или посмотреть ютубчик и прыгать в койку
Добринцофф: В 16-17 часов вечера вы готовитесь ко сну?
Это вы про 22-е декабря, самый короткий день в году? Просто в этот день у меня праздничный ужин, поэтому приготовления ко сну идут немного дольше обычного. Вы тоже можете растянуть период между закатом и сном, занять его разгрузкой продукции в магазин при свете лампы накаливания, да мало ли можно найти дел даже поздним вечером, ведь спать хочется гораздо меньше, чем рано утром. Цитата:
Добринцофф: Абсолютно неуместное сравнение,но если уж вы начали,то я вам скажу что 75%,это лучше чем 25%
Не всегда. При коронавирусе я не был бы столь оптимистичен. А вот в продажах всегда гораздо лучше 100% прибыли, а не 75% и 25%, поэтому нормальный капиталист не захочет просто так терять даже долю процента. Цитата:
Добринцофф: перестаньте морочить людям голову своей бредовой затеей и не в коем случае не пытайтесь ответить мне на ночь глядя
Это я написал с благими намерениями, специально для того, чтобы растянуть Вам период бодрствования между закатом и койкой, а то вдруг проснетесь раньше восхода и испугаетесь темноты.
drakon: Создаёся впечвтление, что у всех мужиков, климакс - наступил...
Точно, готовы спорить, биться, оскорблять женщин, выдумывать всякие предлоги, лишь бы продлить день, чтобы отсидеться в сторонке и на час раньше в койку не лечь. Да нормальный мужик будет ещё и подгонять заход солнца, лишь бы поскорее запрыгнуть в кровать, да хоть и в 16-17 часов.
Маркс: Да нормальный мужик будет ещё и подгонять заход солнца, лишь бы поскорее запрыгнуть в кровать, да хоть и в 16-17 часов.
Это же надо так оголодать как говорится.. И это все из-за недосмены часов? Зато скорее рождаемость повысится, не так ли? И она уже повысилась.. Что невозможно без критических дней.. А значит ваша версия насчет того, что закончились эти дни у большинства женщин, не верна?
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