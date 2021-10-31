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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42745
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
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Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4669
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 18:02
#75
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Цитата:
drakon:
Создаёся впечвтление, что у всех мужиков, климакс - наступил...

Главное что мы мужики в климаксе разбираемся получше баб, когда у них там ПМС начнется..
Когда она будет у входной двери ждать тебя со сковородкой, пустой и тяжелой..
А когда будет как ласковый зайчик, ждать тебя с домашними пельменями и котлетками с шампанским, около кровати..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8218
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 19:23
#76
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Цитата:
Маркс:
Вечером же солнце не так важно для организма, ведь все живое должно успокаиваться, готовиться ко сну

В 16-17 часов вечера вы готовитесь ко сну?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8218
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 19:34
#77
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Цитата:
Маркс:
Три месяца в году - это четвертая часть года - 25%. Вы ради таких же процентов держите магазин. Так стоит ли это Вашего личного геморроя

Абсолютно неуместное сравнение,но если уж вы начали,то я вам скажу что 75%,это лучше чем 25%,а потому перестаньте морочить людям голову своей бредовой затеей и не в коем случае не пытайтесь ответить мне на ночь глядя,не напрягайтесь ,ведь на улице стемнело ваш мозг сейчас находиться в состоянии сна и покоя и как всегда выдаст очередную бредятину,поэтому

Цитата:
Маркс:
следует полюбоваться закатом, почитать любимую книгу или посмотреть ютубчик и прыгать в койку
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23135
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 19:58
#78
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Цитата:
111:
ждать тебя с домашними пельменями и котлетками с шампанским, около кровати..

Марик, пьёт шампанское в кровати. И закусывает его,
домашними пельменями и котлетками.
Что климакс - творит!... :lol: :oops: :-P
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2668
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 20:29
#79
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Цитата:
Маркс:
вы ассоциируете себя с воротами и чтобы хоть что-то открылось, нужно долго стучать по главной мышце ногами.


ЛайК! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4669
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 20:45
#80
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drakon:
Марик, пьёт шампанское в кровати. И закусывает его, домашними пельменями и котлетками. Что климакс - творит!.

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1617
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 20:49
#81
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Цитата:
Добринцофф:
В 16-17 часов вечера вы готовитесь ко сну?

Это вы про 22-е декабря, самый короткий день в году? Просто в этот день у меня праздничный ужин, поэтому приготовления ко сну идут немного дольше обычного. Вы тоже можете растянуть период между закатом и сном, занять его разгрузкой продукции в магазин при свете лампы накаливания, да мало ли можно найти дел даже поздним вечером, ведь спать хочется гораздо меньше, чем рано утром.
Цитата:
Добринцофф:
Абсолютно неуместное сравнение,но если уж вы начали,то я вам скажу что 75%,это лучше чем 25%

Не всегда. При коронавирусе я не был бы столь оптимистичен. А вот в продажах всегда гораздо лучше 100% прибыли, а не 75% и 25%, поэтому нормальный капиталист не захочет просто так терять даже долю процента.
Цитата:
Добринцофф:
перестаньте морочить людям голову своей бредовой затеей и не в коем случае не пытайтесь ответить мне на ночь глядя

Это я написал с благими намерениями, специально для того, чтобы растянуть Вам период бодрствования между закатом и койкой, а то вдруг проснетесь раньше восхода и испугаетесь темноты.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1617
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 21:09
#82
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Цитата:
drakon:
Создаёся впечвтление, что у всех мужиков, климакс - наступил...

Точно, готовы спорить, биться, оскорблять женщин, выдумывать всякие предлоги, лишь бы продлить день, чтобы отсидеться в сторонке и на час раньше в койку не лечь. Да нормальный мужик будет ещё и подгонять заход солнца, лишь бы поскорее запрыгнуть в кровать, да хоть и в 16-17 часов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4669
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 21:24
#83
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Цитата:
Маркс:
Да нормальный мужик будет ещё и подгонять заход солнца, лишь бы поскорее запрыгнуть в кровать, да хоть и в 16-17 часов.

Это же надо так оголодать как говорится..
И это все из-за недосмены часов?
Зато скорее рождаемость повысится, не так ли?
И она уже повысилась..
Что невозможно без критических дней..
А значит ваша версия насчет того, что закончились эти дни у большинства женщин, не верна?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1617
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 21:31
#84
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Цитата:
111:
Картинка

На картинке явно не 112, потому что не видно ни конской ляШки, ни мяса, ни колбасы никакой, ни пива. Одна трава и какие-то мутные напитки. Даже походу морковный сок стоит, а это уже вообще запределье.
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