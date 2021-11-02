Отправлено: - 18:42

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 02.11.2021 - 18:43]

да каждый день на оживлённых перекрёстках города встречаю таких "типков"..при повороте налево которые режут по встречке..из-за этого образуется сумятица и пробочка..сразу видно кто не знает даже адрес автошколы, в которой не дорого прикупил водит.удостоверение