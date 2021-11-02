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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:19
Цитата:
Арабы да, там так и говорят и потому за омереканцев спрятались..
Россию боятся..
Доктор СИЗШ:
Брат у брата отжал кровной землицы! Смех да и только!!!!
Брат у брата отжал кровной землицы! Смех да и только!!!!
Арабы да, там так и говорят и потому за омереканцев спрятались..
Россию боятся..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:24
О чем мой зять будет разговаривать с тобой? Научись говорить американцы правильно! Смех да и только!
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:51
Цитата:
Иметь такие силы быстрого реагирования конечно хорошо. Однако, США в локальных конфликтах могут использовать ядерные бомбы малой мощности B61-12 мощностью до 50 килотонн. Недавно они очередные успешные испытания провели. Совместили их с истребителями пятого поколения F-35A, последние невидимки Стелс, радары не видят. Да и бомбы не оставляют тепловых следов, то есть также невидимы для радаров ПВО. Погрешность 30 метров от цели, обеспечивают малый ущерб мирного населения и минимум радиации.
США когда организуют массовое производство указанных бомб, тогда могут нанести превентивный удар, никто и знать не будет, потому что в поле действия радар их не будет видно. Боезаряд мощностью 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн.
Доктор СИЗШ:
111, прочитай Рохлина про боеспособность рашкинской армии. Себе проблем нагребли только! Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!
111, прочитай Рохлина про боеспособность рашкинской армии. Себе проблем нагребли только! Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!
Иметь такие силы быстрого реагирования конечно хорошо. Однако, США в локальных конфликтах могут использовать ядерные бомбы малой мощности B61-12 мощностью до 50 килотонн. Недавно они очередные успешные испытания провели. Совместили их с истребителями пятого поколения F-35A, последние невидимки Стелс, радары не видят. Да и бомбы не оставляют тепловых следов, то есть также невидимы для радаров ПВО. Погрешность 30 метров от цели, обеспечивают малый ущерб мирного населения и минимум радиации.
США когда организуют массовое производство указанных бомб, тогда могут нанести превентивный удар, никто и знать не будет, потому что в поле действия радар их не будет видно. Боезаряд мощностью 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 16:25
Цитата:
А тогда внучата мне твои зачем?
Доктор СИЗШ:
чем мой зять будет разговаривать с тобой? Научись говорить американцы правильно!
чем мой зять будет разговаривать с тобой? Научись говорить американцы правильно!
А тогда внучата мне твои зачем?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 18:05
Один кричит что не Хохол..
Другой что не Араб..
Интересно, кто эти люди, что утверждали это?
Другой что не Араб..
Интересно, кто эти люди, что утверждали это?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 18:55
Это очень хорошо, что есть такое вооружение. Отобьет охоту у всяких мразей на свое мнимое могущество и превосходство перед соседями.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:05
Россия с Путиным заставила всех бояться, поставила на колени, остальным остаётся только визжать и пускать пузыри изо рта. Больше ничего не остаётся.
А мелким шавкам, микробам по сути , остаётся только шептать - Роисся, рашка,путлер..унижая себя.. И заползать обратно в норку
[Исправлено: alex_60, 02.11.2021 - 19:06]
А мелким шавкам, микробам по сути , остаётся только шептать - Роисся, рашка,путлер..унижая себя.. И заползать обратно в норку
[Исправлено: alex_60, 02.11.2021 - 19:06]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:10
Цитата:
Третий кричит
Цитата:
111:
Один кричит что не Хохол.. Другой что не Араб..
Один кричит что не Хохол.. Другой что не Араб..
Третий кричит
Цитата:
111: Разумеется, я азиат, для кого то чурка, для кого то киргиз, для кого то узбек или китаец..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14492
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:28
Последнее время флуд становится похож на форум украинского Цензора послемайданной эпохи - метания экскрементов друг в друга - и ничего больше.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:30
Цитата:
Алекс, согласен с тобой, на 100%...
alex_60:
Россия с Путиным заставила всех бояться, поставила на колени
Россия с Путиным заставила всех бояться, поставила на колени
Алекс, согласен с тобой, на 100%...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:47
Цитата:
Вы так переживаете, будто Крым ваш собственный. Был когда-то
[Исправлено: maxsaf, 02.11.2021 - 19:48]
Доктор СИЗШ:
Отобьет охоту у всяких мразей на свое мнимое могущество и превосходство перед соседями.
Отобьет охоту у всяких мразей на свое мнимое могущество и превосходство перед соседями.
Вы так переживаете, будто Крым ваш собственный. Был когда-то
[Исправлено: maxsaf, 02.11.2021 - 19:48]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:51
Цитата:
Это наверное признак казахстанской предмайданной эпохи
Victor Yang:
Последнее время флуд становится похож на форум украинского Цензора послемайданной эпохи - метания экскрементов друг в друга - и ничего больше.
Последнее время флуд становится похож на форум украинского Цензора послемайданной эпохи - метания экскрементов друг в друга - и ничего больше.
Это наверное признак казахстанской предмайданной эпохи
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