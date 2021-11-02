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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4665
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:19
#14191
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Брат у брата отжал кровной землицы! Смех да и только!!!!

Арабы да, там так и говорят и потому за омереканцев спрятались..
Россию боятся..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:24
#14192
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О чем мой зять будет разговаривать с тобой? Научись говорить американцы правильно! Смех да и только!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:51
#14193
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
111, прочитай Рохлина про боеспособность рашкинской армии. Себе проблем нагребли только! Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!


Иметь такие силы быстрого реагирования конечно хорошо. Однако, США в локальных конфликтах могут использовать ядерные бомбы малой мощности B61-12 мощностью до 50 килотонн. Недавно они очередные успешные испытания провели. Совместили их с истребителями пятого поколения F-35A, последние невидимки Стелс, радары не видят. Да и бомбы не оставляют тепловых следов, то есть также невидимы для радаров ПВО. Погрешность 30 метров от цели, обеспечивают малый ущерб мирного населения и минимум радиации.

США когда организуют массовое производство указанных бомб, тогда могут нанести превентивный удар, никто и знать не будет, потому что в поле действия радар их не будет видно. Боезаряд мощностью 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4665
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 16:25
#14194
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
чем мой зять будет разговаривать с тобой? Научись говорить американцы правильно!

А тогда внучата мне твои зачем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4665
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 18:05
#14195
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Один кричит что не Хохол..
Другой что не Араб..
Интересно, кто эти люди, что утверждали это?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 18:55
#14196
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Это очень хорошо, что есть такое вооружение. Отобьет охоту у всяких мразей на свое мнимое могущество и превосходство перед соседями.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:05
#14197
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Россия с Путиным заставила всех бояться, поставила на колени, остальным остаётся только визжать и пускать пузыри изо рта. Больше ничего не остаётся.
А мелким шавкам, микробам по сути , остаётся только шептать - Роисся, рашка,путлер..унижая себя.. И заползать обратно в норку

[Исправлено: alex_60, 02.11.2021 - 19:06]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:10
#14198
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Цитата:
111:
Один кричит что не Хохол.. Другой что не Араб..


Третий кричит
Цитата:
111: Разумеется, я азиат, для кого то чурка, для кого то киргиз, для кого то узбек или китаец..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14492
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:28
#14199
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Последнее время флуд становится похож на форум украинского Цензора послемайданной эпохи - метания экскрементов друг в друга - и ничего больше.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:30
#14200
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Цитата:
alex_60:
Россия с Путиным заставила всех бояться, поставила на колени

Алекс, согласен с тобой, на 100%... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:47
#14201
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Отобьет охоту у всяких мразей на свое мнимое могущество и превосходство перед соседями.

Вы так переживаете, будто Крым ваш собственный. Был когда-то :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.11.2021 - 19:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 19:51
#14202
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Цитата:
Victor Yang:
Последнее время флуд становится похож на форум украинского Цензора послемайданной эпохи - метания экскрементов друг в друга - и ничего больше.

Это наверное признак казахстанской предмайданной эпохи :lol:
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