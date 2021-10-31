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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42744
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 10:09
Цитата:
Вот и доказательство правоты автора статьи. Самые слабые уже почувствовали на себе этот неправильный временной сдвиг. Нападки на противоположный пол, грубость, раздражительность, непредсказуемые смены настроения, проявления буйной фантазии как раз и являются первыми признаками андропаузы. Диагноз однозначен, а ведь прошло всего 17 лет, что же будет дальше? Лучше бы вам, abaika95, сдвинуть равновесие к рецептикам и ремонтикам.
abaika95:
Потомучто что? Правильно климакс раньше начался....
Пол 9 ровно по московскому))
А все из за чего? Все правильно,Архимед не обращает на нее внимания)
Потомучто что? Правильно климакс раньше начался....
Пол 9 ровно по московскому))
А все из за чего? Все правильно,Архимед не обращает на нее внимания)
Вот и доказательство правоты автора статьи. Самые слабые уже почувствовали на себе этот неправильный временной сдвиг. Нападки на противоположный пол, грубость, раздражительность, непредсказуемые смены настроения, проявления буйной фантазии как раз и являются первыми признаками андропаузы. Диагноз однозначен, а ведь прошло всего 17 лет, что же будет дальше? Лучше бы вам, abaika95, сдвинуть равновесие к рецептикам и ремонтикам.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 10:42
Цитата:
Давайте проголосуем за темные улицы и неосвещенные пешеходные переходы. Предполагаю, что против будет 100%, кроме пары отдельных личностей форума. Но и голосование такое отчего-то не проводят и не спешат сделать освещение, а по поводу времени и голосование провели и вцепились прямо зубами в эти 58 процентов. Хотя и в первом и во втором случае понятно, что дело не в голосовании, а в правильности, норме.
Есть вещи, за которые голосовать нет никакого смысла. Зачем голосовать за хорошие дороги, светлые и чистые улицы, спокойную и счастливую жизнь, правильное географическое время? К этому нужно стремиться и по возможности делать все для достижения этих целей. Но пешеходные переходы нужно начать освещать уже сейчас, в первую очередь. Утром уже темно из-за неправильного времени.
НГ:
Она опять затянула старую песню о якобы 58 процентах населения области против.
Она опять затянула старую песню о якобы 58 процентах населения области против.
Давайте проголосуем за темные улицы и неосвещенные пешеходные переходы. Предполагаю, что против будет 100%, кроме пары отдельных личностей форума. Но и голосование такое отчего-то не проводят и не спешат сделать освещение, а по поводу времени и голосование провели и вцепились прямо зубами в эти 58 процентов. Хотя и в первом и во втором случае понятно, что дело не в голосовании, а в правильности, норме.
Есть вещи, за которые голосовать нет никакого смысла. Зачем голосовать за хорошие дороги, светлые и чистые улицы, спокойную и счастливую жизнь, правильное географическое время? К этому нужно стремиться и по возможности делать все для достижения этих целей. Но пешеходные переходы нужно начать освещать уже сейчас, в первую очередь. Утром уже темно из-за неправильного времени.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 11:39
Цитата:
Врать то не надо, ни себе, ни тем более другим..
И не нужно манипулировать, ЗА темные улицы..
100% от чего?
От проголосовавших пару сотен человек?
Они уже априори согласны с политикой НГ в каких то вопросах..
Или 100% от Всего населения Костаная?
Вот тогда это другой вопрос..
Как говорится готовь бабки, чтоб провести голосование..
Маркс:
Давайте проголосуем за темные улицы и неосвещенные пешеходные переходы. Предполагаю, что против будет 100%, кроме пары отдельных
Давайте проголосуем за темные улицы и неосвещенные пешеходные переходы. Предполагаю, что против будет 100%, кроме пары отдельных
Врать то не надо, ни себе, ни тем более другим..
И не нужно манипулировать, ЗА темные улицы..
100% от чего?
От проголосовавших пару сотен человек?
Они уже априори согласны с политикой НГ в каких то вопросах..
Или 100% от Всего населения Костаная?
Вот тогда это другой вопрос..
Как говорится готовь бабки, чтоб провести голосование..
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 11:44
Цитата:
Хм .
То есть женщины по сравнению с 90ми годами озверели?
И это признак того, что у них у всех кончились месячные?
Что то городится тут от некоторых, просто Ужос..
Данные то есть, в 90х годах и сейчас, когда у женщин кончились так называемые красные дни?
Маркс:
Нападки на противоположный пол, грубость, раздражительность, непредсказуемые смены настроения, проявления буйной фантазии как раз и являются первыми признаками андропаузы. Диагноз однозначен, а ведь прошло всего 17 лет, чт
Нападки на противоположный пол, грубость, раздражительность, непредсказуемые смены настроения, проявления буйной фантазии как раз и являются первыми признаками андропаузы. Диагноз однозначен, а ведь прошло всего 17 лет, чт
Хм .
То есть женщины по сравнению с 90ми годами озверели?
И это признак того, что у них у всех кончились месячные?
Что то городится тут от некоторых, просто Ужос..
Данные то есть, в 90х годах и сейчас, когда у женщин кончились так называемые красные дни?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 12:16
Цитата:
У абайки еще в 95-м кончились, а про женщин телеканал "Евразия-Казахстан" сказал. Ты, может, родному телеканалу не доверяешь? Так напишите вместе с абайкой письмо дорогой передаче.
111:
Данные то есть, в 90х годах и сейчас, когда у женщин кончились так называемые красные дни?
Данные то есть, в 90х годах и сейчас, когда у женщин кончились так называемые красные дни?
У абайки еще в 95-м кончились, а про женщин телеканал "Евразия-Казахстан" сказал. Ты, может, родному телеканалу не доверяешь? Так напишите вместе с абайкой письмо дорогой передаче.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8216
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 13:56
Цитата:
Че вы вцепились в это утро?
В 6 вечера жизнь заканчивается?
Палка о двух концах если утром светло то в 4 вечера сумерки.
Весь геморрой из за 3 месяцев в году,в остальное время светло и утром и световой день длиннее.Так стоит ли этот час того что бы посреди лета в 3 часа ночи рассвет наступал?
Маркс:
Утром уже темно из-за неправильного времени.
Утром уже темно из-за неправильного времени.
Че вы вцепились в это утро?
В 6 вечера жизнь заканчивается?
Палка о двух концах если утром светло то в 4 вечера сумерки.
Весь геморрой из за 3 месяцев в году,в остальное время светло и утром и световой день длиннее.Так стоит ли этот час того что бы посреди лета в 3 часа ночи рассвет наступал?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2156
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 14:16
Цитата:
Цитата:
Может, всё дело в неудовлетворённых амбициях: она НЕ СОСТОИТ или её НЕ ПРИНИМАЮТ в разные женские ассоциации, лиги, клубы, альянсы и прочих женских кружках по нтересам??
Принять её в какое нибудь одно обьединение и её общественный пыл и неуемная энергия направиться в другое, так сказать в СОЗИДАТЕЛЬНОЕ русло.
maxsaf:
уляжется само собой
уляжется само собой
Цитата:
abaika95:
Архимед всё-таки обратит на нее внимание?
Архимед всё-таки обратит на нее внимание?
Может, всё дело в неудовлетворённых амбициях: она НЕ СОСТОИТ или её НЕ ПРИНИМАЮТ в разные женские ассоциации, лиги, клубы, альянсы и прочих женских кружках по нтересам??
Принять её в какое нибудь одно обьединение и её общественный пыл и неуемная энергия направиться в другое, так сказать в СОЗИДАТЕЛЬНОЕ русло.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 14:56
Цитата:
Утром организм должен просыпаться, петь гимн восходящему солнцу, в теле должны начинать бурлить соки. А когда тело вынуждено вставать от электролампочки, оно похоже на зомби, ничего не бурлит, не поет, не встает. Вечером же солнце не так важно для организма, ведь все живое должно успокаиваться, готовиться ко сну, поэтому когда солнце начинает прятаться за горизонтом, следует полюбоваться закатом, почитать любимую книгу или посмотреть ютубчик и прыгать в койку.
Цитата:
Три месяца в году - это четвертая часть года - 25%. Вы ради таких же процентов держите магазин. Так стоит ли это Вашего личного геморроя? А, г-н Добринцофф?
Добринцофф:
Че вы вцепились в это утро?
Че вы вцепились в это утро?
Утром организм должен просыпаться, петь гимн восходящему солнцу, в теле должны начинать бурлить соки. А когда тело вынуждено вставать от электролампочки, оно похоже на зомби, ничего не бурлит, не поет, не встает. Вечером же солнце не так важно для организма, ведь все живое должно успокаиваться, готовиться ко сну, поэтому когда солнце начинает прятаться за горизонтом, следует полюбоваться закатом, почитать любимую книгу или посмотреть ютубчик и прыгать в койку.
Цитата:
Добринцофф:
Весь геморрой из за 3 месяцев в году,в остальное время светло и утром и световой день длиннее.
Весь геморрой из за 3 месяцев в году,в остальное время светло и утром и световой день длиннее.
Три месяца в году - это четвертая часть года - 25%. Вы ради таких же процентов держите магазин. Так стоит ли это Вашего личного геморроя? А, г-н Добринцофф?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 15:14
Цитата:
Отсюда вывод: Судя по отсутствию амбиций, Вы СОСТОИТЕ или Вас ПРИНЯЛИ в разные женские ассоциации, лиги, клубы, альянсы и прочие женские кружки по интересам? Жаль, что ничего СОЗИДАТЕЛЬНОГО пока что ни в русле, ни на горизонте от этого не наблюдается.
ACROS:
Может, всё дело в неудовлетворённых амбициях: она НЕ СОСТОИТ или её НЕ ПРИНИМАЮТ в разные женские ассоциации, лиги, клубы, альянсы и прочих женских кружках по нтересам??
Может, всё дело в неудовлетворённых амбициях: она НЕ СОСТОИТ или её НЕ ПРИНИМАЮТ в разные женские ассоциации, лиги, клубы, альянсы и прочих женских кружках по нтересам??
Отсюда вывод: Судя по отсутствию амбиций, Вы СОСТОИТЕ или Вас ПРИНЯЛИ в разные женские ассоциации, лиги, клубы, альянсы и прочие женские кружки по интересам? Жаль, что ничего СОЗИДАТЕЛЬНОГО пока что ни в русле, ни на горизонте от этого не наблюдается.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 15:40
Цитата:
Хм..
Что у них месячные прекратились?
Я говорю про сравнения, с теми годами и годами после нулевых..
На сколько лет, месяцев, дней, минут наконец, идет различие критических дней у женщин до и после сегодняшнего времени?
Надо опросить миллионы женщин, которые уехали в Германии и Израили, согласен?
Маркс:
про женщин телеканал "Евразия-Казахстан" сказал. Ты, может,
про женщин телеканал "Евразия-Казахстан" сказал. Ты, может,
Хм..
Что у них месячные прекратились?
Я говорю про сравнения, с теми годами и годами после нулевых..
На сколько лет, месяцев, дней, минут наконец, идет различие критических дней у женщин до и после сегодняшнего времени?
Надо опросить миллионы женщин, которые уехали в Германии и Израили, согласен?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 71
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 16:03
А вообще судя по заголовку - ответ очевиден - счастливые, часов не наблюдают. Будьте счастливы!
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 16:31
Цитата:
Согласен. Кого выберем интервьюером?
111:
Надо опросить миллионы женщин, которые уехали в Германии и Израили, согласен?
Надо опросить миллионы женщин, которые уехали в Германии и Израили, согласен?
Согласен. Кого выберем интервьюером?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 16:41
Цитата:
И немедленно выпил.
Кстати, пьяные, как и cчастливые, тоже часов не наблюдают. Строго говоря, не только часов, они мало что наблюдают. Вернее наблюдать могут не только лишь все, мало кто может это делать в пьяном и счастливом виде.
Alehander:
А вообще судя по заголовку - ответ очевиден - счастливые, часов не наблюдают. Будьте счастливы!
А вообще судя по заголовку - ответ очевиден - счастливые, часов не наблюдают. Будьте счастливы!
И немедленно выпил.
Кстати, пьяные, как и cчастливые, тоже часов не наблюдают. Строго говоря, не только часов, они мало что наблюдают. Вернее наблюдать могут не только лишь все, мало кто может это делать в пьяном и счастливом виде.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 16:42
Цитата:
Разумеется тебя, ты же говоришь, что сегодняшние женщины озверели..
А те такие добрые были и у них месячные наверно идут до сих пор..
Маркс:
Согласен. Кого выберем интервьюером
Согласен. Кого выберем интервьюером
Разумеется тебя, ты же говоришь, что сегодняшние женщины озверели..
А те такие добрые были и у них месячные наверно идут до сих пор..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23132
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 17:43
Цитата:
73 комментария уже, написано. Создаёся впечвтление,
что у всех мужиков, климакс - наступил...
111:
А те такие добрые были и у них месячные наверно идут до сих пор..
А те такие добрые были и у них месячные наверно идут до сих пор..
73 комментария уже, написано. Создаёся впечвтление,
что у всех мужиков, климакс - наступил...
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