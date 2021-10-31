Отправлено: - 10:09

abaika95:

Потомучто что? Правильно климакс раньше начался....

Пол 9 ровно по московскому))

А все из за чего? Все правильно,Архимед не обращает на нее внимания)



Цитата:Вот и доказательство правоты автора статьи. Самые слабые уже почувствовали на себе этот неправильный временной сдвиг. Нападки на противоположный пол, грубость, раздражительность, непредсказуемые смены настроения, проявления буйной фантазии как раз и являются первыми признаками андропаузы. Диагноз однозначен, а ведь прошло всего 17 лет, что же будет дальше? Лучше бы вам, abaika95, сдвинуть равновесие к рецептикам и ремонтикам.