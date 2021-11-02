Прогноз на 5 дней
ясно-5°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • СВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Десять раз головой об асфальт» - Дело об убийстве друга, пристававшего к жене, начали рассматривать суд в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42744
«Десять раз головой об асфальт» - Дело об убийстве друга, пристававшего к жене, начали рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 02.11.21 - 14:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении жителя Аулиекольского района Эдуардв ГАЛЕЕВА начали рассматривать в СМУС Костанайской области 1 ноября. Галеев обвиняется в том, что 27 июля этого года в селе Первомайское убил своего друга Сергея Перерву.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
490
Re: «Десять раз головой об асфальт» - Дело об убийстве друга,...
Отправлено: 02.11.21 - 14:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галеев обвиняется в том, что 27 июля этого года в селе Первомайское убил своего друга Сергея Перерву.

Источник:


Ну никогда такого не было и вот опять...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4661
Re: «Десять раз головой об асфальт» - Дело об убийстве друга,...
Отправлено: 02.11.21 - 16:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Надо было сперва жене..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS