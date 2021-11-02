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≡ Трое подростков пытались украсть кабель на железной дороге в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42744
Трое подростков пытались украсть кабель на железной дороге в Рудном
Отправлено: 02.11.21 - 16:07
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Закончить начатое несовершеннолетним не удалось. Им помешали начальник караула и сотрудник охраны. Подробности неудачной кражи рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
80
Re: Трое подростков пытались украсть кабель на железной дороге в...
Отправлено: 02.11.21 - 16:07
#1
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Пацаны шли к успеху но им не дали.
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