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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4661
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:19
#14191
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Брат у брата отжал кровной землицы! Смех да и только!!!!

Арабы да, там так и говорят и потому за омереканцев спрятались..
Россию боятся..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:24
#14192
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О чем мой зять будет разговаривать с тобой? Научись говорить американцы правильно! Смех да и только!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 15:51
#14193
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
111, прочитай Рохлина про боеспособность рашкинской армии. Себе проблем нагребли только! Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!


Иметь такие силы быстрого реагирования конечно хорошо. Однако, США в локальных конфликтах могут использовать ядерные бомбы малой мощности B61-12 мощностью до 50 килотонн. Недавно они очередные успешные испытания провели. Совместили их с истребителями пятого поколения F-35A, последние невидимки Стелс, радары не видят. Да и бомбы не оставляют тепловых следов, то есть также невидимы для радаров ПВО. Погрешность 30 метров от цели, обеспечивают малый ущерб мирного населения и минимум радиации.

США когда организуют массовое производство указанных бомб, тогда могут нанести превентивный удар, никто и знать не будет, потому что в поле действия радар их не будет видно. Боезаряд мощностью 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4661
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 16:25
#14194
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
чем мой зять будет разговаривать с тобой? Научись говорить американцы правильно!

А тогда внучата мне твои зачем?
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