Отправлено: - 15:51

Доктор СИЗШ:

111, прочитай Рохлина про боеспособность рашкинской армии. Себе проблем нагребли только! Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!

Цитата:Иметь такие силы быстрого реагирования конечно хорошо. Однако, США в локальных конфликтах могут использовать ядерные бомбы малой мощности B61-12 мощностью до 50 килотонн. Недавно они очередные успешные испытания провели. Совместили их с истребителями пятого поколения F-35A, последние невидимки Стелс, радары не видят. Да и бомбы не оставляют тепловых следов, то есть также невидимы для радаров ПВО. Погрешность 30 метров от цели, обеспечивают малый ущерб мирного населения и минимум радиации.США когда организуют массовое производство указанных бомб, тогда могут нанести превентивный удар, никто и знать не будет, потому что в поле действия радар их не будет видно. Боезаряд мощностью 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн.