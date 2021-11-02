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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 02:33
Цитата:
Того, кто не молится, того,кто не верит в Аллаха, того кто кушает свинину, и у кого жена работает..
Это так называемые неверные, белые, неправильные..
Пьющие и гуляющие, а их работающие жены это ходячий грех, харам..
Для некоторых азиаты например это чурки, черные, косоглазые, и тд..
Хотя азиаты то как раз цветом белые..
Ты ищешь свои нацисткие надуманные слова какие то, как тормознутый какой то..
Не понимаешь ты нашего менталитета, наших прибамбасов в общении..
maxsaf:
Кого ты тут имел ввиду говоря о белых?
Кого ты тут имел ввиду говоря о белых?
Того, кто не молится, того,кто не верит в Аллаха, того кто кушает свинину, и у кого жена работает..
Это так называемые неверные, белые, неправильные..
Пьющие и гуляющие, а их работающие жены это ходячий грех, харам..
Для некоторых азиаты например это чурки, черные, косоглазые, и тд..
Хотя азиаты то как раз цветом белые..
Ты ищешь свои нацисткие надуманные слова какие то, как тормознутый какой то..
Не понимаешь ты нашего менталитета, наших прибамбасов в общении..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 02:34
Цитата:
А кто воевал с красноармейцами?
maxsaf:
кто воевал с красноармейцами
кто воевал с красноармейцами
А кто воевал с красноармейцами?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 03:07
Цитата:
Это твой личный прибамбас видимо называть таких людей белыми? Че за дичь ты тут несешь?))
111:
Того, кто не молится, того,кто не верит в Аллаха, того кто кушает свинину, и у кого жена работает.. Это так называемые неверные, белые, неправильные.. Пьющие и гуляющие, а их работающие жены это ходячий грех, харам..
Того, кто не молится, того,кто не верит в Аллаха, того кто кушает свинину, и у кого жена работает.. Это так называемые неверные, белые, неправильные.. Пьющие и гуляющие, а их работающие жены это ходячий грех, харам..
Это твой личный прибамбас видимо называть таких людей белыми? Че за дичь ты тут несешь?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 05:27
Я не араб, я казах метис. Еще.раз прошу, не путайте египтян с саудитами!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 08:32
Мы со 111, оба неверные. Он ест свинину, спит с женой русской, пьет пиво.....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 08:51
Цитата:
Так все-таки с кем вы на арабском разговариваете? )
Доктор СИЗШ:
Мы со 111, оба неверные.
Мы со 111, оба неверные.
Так все-таки с кем вы на арабском разговариваете? )
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13933
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 09:28
Цитата:
шайтаны по другому.
[Исправлено: alex_60, 02.11.2021 - 09:42]
Доктор СИЗШ:
Мы со 111, оба неверные.
Мы со 111, оба неверные.
шайтаны по другому.
[Исправлено: alex_60, 02.11.2021 - 09:42]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 09:46
Цитата:
И что они будут делать без боеприпасов, без техники и артиллерии, без транспорта и связи, без продуктов и туалетной бумаги?!
Перед "Бурей в пустыне" США с союзниками полгода собирали группировку. По воздуху, по суше и морем.
А Россия на учениях несколько лет назад перебросила только авиацией 100 000 человек с техникой, артиллерией, боеприпасами и связью за одни сутки! НАТО до сих пор в шоке.Цитата:
Скользкая тема, лучше её не касаться.
Не признал бы Запад Косово, скорее всего и не было бы истории с Крымом. Максимум Севастополь (как город с московским подчинением перед развалом СССР).
Доктор СИЗШ:
Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!
Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!
И что они будут делать без боеприпасов, без техники и артиллерии, без транспорта и связи, без продуктов и туалетной бумаги?!
Перед "Бурей в пустыне" США с союзниками полгода собирали группировку. По воздуху, по суше и морем.
А Россия на учениях несколько лет назад перебросила только авиацией 100 000 человек с техникой, артиллерией, боеприпасами и связью за одни сутки! НАТО до сих пор в шоке.Цитата:
Доктор СИЗШ:
Брат у брата отжал землицы.
Брат у брата отжал землицы.
Скользкая тема, лучше её не касаться.
Не признал бы Запад Косово, скорее всего и не было бы истории с Крымом. Максимум Севастополь (как город с московским подчинением перед развалом СССР).
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 11:33
Цитата:
Что делать, что делали и всегда, пасти верблюдов в пустыне..
serg kost:
что они будут делать без боеприпасов, без техники и артиллерии, без транспорта и связи, без продуктов и туалетной бумаги?
что они будут делать без боеприпасов, без техники и артиллерии, без транспорта и связи, без продуктов и туалетной бумаги?
Что делать, что делали и всегда, пасти верблюдов в пустыне..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 13:33
Ой не позорься 111, со своими дремучими и замшелыми представлениями о арабах. Скину телефоны своих внуков, они тебе глаза разоют на все!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 13:37
Полгода назад на пионерских планерах с авиакружков была сожжена дотла хваленная российская техника в Нагорном Карабахе. Где была ПВО ? И прочая тряхомудия?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 14:02
Цитата:
А при чём тут Россия?!
В Сирии пока планерами ничего не сожгли за 6 лет.
Доктор СИЗШ:
Полгода назад на пионерских планерах с авиакружков была сожжена дотла хваленная российская техника в Нагорном Карабахе.
Полгода назад на пионерских планерах с авиакружков была сожжена дотла хваленная российская техника в Нагорном Карабахе.
А при чём тут Россия?!
В Сирии пока планерами ничего не сожгли за 6 лет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 14:04
Цитата:
Может я ошибаюсь, но общаясь с рядовыми, простыми украинцам понял что:- им ПОФИГ чей Крым: - он исторически, и даже на генном уровне, в их сознании- никогда НЕ БЫЛ украинским.
Если бы не истерия руководства Украины( по большому счёту: добровольный уход Крыма в Россию- это их косяк), вопрос о принадлежности Крыма заглох бы сам по себе , буквально через месяц после воссоединения Крыма с России. А, так получается: "крымский" вопрос - это нива которую можно "возделывать"ушлым политиканам долгие и долгие годы с выбиванием неизменной подачкой очередного забугорного бабла, ради чего и всё это и затевается.
Доктор СИЗШ:
Брат у брата отжал землицы
Брат у брата отжал землицы
Может я ошибаюсь, но общаясь с рядовыми, простыми украинцам понял что:- им ПОФИГ чей Крым: - он исторически, и даже на генном уровне, в их сознании- никогда НЕ БЫЛ украинским.
Если бы не истерия руководства Украины( по большому счёту: добровольный уход Крыма в Россию- это их косяк), вопрос о принадлежности Крыма заглох бы сам по себе , буквально через месяц после воссоединения Крыма с России. А, так получается: "крымский" вопрос - это нива которую можно "возделывать"ушлым политиканам долгие и долгие годы с выбиванием неизменной подачкой очередного забугорного бабла, ради чего и всё это и затевается.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 14:34
Позиции ваши прояснились, ну и живите с ними! Будем ждать новостей с мировой арены! Ну пусть зарубят на носу, больше не будет подвига 28 панфиловцев и других примеров вытаскивания рашкинцев из говна! Если даже украйнцы отвернулись от них! Брат у брата отжал кровной землицы! Смех да и только!!!!
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