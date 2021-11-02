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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 946 из 946«1...944945946
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4656
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 02:33
#14176
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Цитата:
maxsaf:
Кого ты тут имел ввиду говоря о белых?

Того, кто не молится, того,кто не верит в Аллаха, того кто кушает свинину, и у кого жена работает..
Это так называемые неверные, белые, неправильные..
Пьющие и гуляющие, а их работающие жены это ходячий грех, харам..
Для некоторых азиаты например это чурки, черные, косоглазые, и тд..
Хотя азиаты то как раз цветом белые..
Ты ищешь свои нацисткие надуманные слова какие то, как тормознутый какой то..
Не понимаешь ты нашего менталитета, наших прибамбасов в общении..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4656
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 02:34
#14177
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Цитата:
maxsaf:
кто воевал с красноармейцами

А кто воевал с красноармейцами?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 03:07
#14178
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Цитата:
111:
Того, кто не молится, того,кто не верит в Аллаха, того кто кушает свинину, и у кого жена работает.. Это так называемые неверные, белые, неправильные.. Пьющие и гуляющие, а их работающие жены это ходячий грех, харам..

Это твой личный прибамбас видимо называть таких людей белыми? Че за дичь ты тут несешь?))
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
173
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 05:27
#14179
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Я не араб, я казах метис. Еще.раз прошу, не путайте египтян с саудитами!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
173
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 08:32
#14180
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Мы со 111, оба неверные. Он ест свинину, спит с женой русской, пьет пиво.....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13514
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 08:51
#14181
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мы со 111, оба неверные.

Так все-таки с кем вы на арабском разговариваете? )
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13933
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 09:28
#14182
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мы со 111, оба неверные.


шайтаны по другому.

[Исправлено: alex_60, 02.11.2021 - 09:42]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 09:46
#14183
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!

И что они будут делать без боеприпасов, без техники и артиллерии, без транспорта и связи, без продуктов и туалетной бумаги?!
Перед "Бурей в пустыне" США с союзниками полгода собирали группировку. По воздуху, по суше и морем.
А Россия на учениях несколько лет назад перебросила только авиацией 100 000 человек с техникой, артиллерией, боеприпасами и связью за одни сутки! НАТО до сих пор в шоке.Цитата:
Доктор СИЗШ:
Брат у брата отжал землицы.

Скользкая тема, лучше её не касаться.
Не признал бы Запад Косово, скорее всего и не было бы истории с Крымом. Максимум Севастополь (как город с московским подчинением перед развалом СССР).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4656
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 11:33
#14184
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Цитата:
serg kost:
что они будут делать без боеприпасов, без техники и артиллерии, без транспорта и связи, без продуктов и туалетной бумаги?

Что делать, что делали и всегда, пасти верблюдов в пустыне..
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
173
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 13:33
#14185
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Ой не позорься 111, со своими дремучими и замшелыми представлениями о арабах. Скину телефоны своих внуков, они тебе глаза разоют на все!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
173
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 13:37
#14186
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Полгода назад на пионерских планерах с авиакружков была сожжена дотла хваленная российская техника в Нагорном Карабахе. Где была ПВО ? И прочая тряхомудия?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 14:02
#14187
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Полгода назад на пионерских планерах с авиакружков была сожжена дотла хваленная российская техника в Нагорном Карабахе.

А при чём тут Россия?!
В Сирии пока планерами ничего не сожгли за 6 лет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 14:04
#14188
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Брат у брата отжал землицы


Может я ошибаюсь, но общаясь с рядовыми, простыми украинцам понял что:- им ПОФИГ чей Крым: - он исторически, и даже на генном уровне, в их сознании- никогда НЕ БЫЛ украинским.
Если бы не истерия руководства Украины( по большому счёту: добровольный уход Крыма в Россию- это их косяк), вопрос о принадлежности Крыма заглох бы сам по себе , буквально через месяц после воссоединения Крыма с России. А, так получается: "крымский" вопрос - это нива которую можно "возделывать"ушлым политиканам долгие и долгие годы с выбиванием неизменной подачкой очередного забугорного бабла, ради чего и всё это и затевается.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
173
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 14:34
#14189
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Позиции ваши прояснились, ну и живите с ними! Будем ждать новостей с мировой арены! Ну пусть зарубят на носу, больше не будет подвига 28 панфиловцев и других примеров вытаскивания рашкинцев из говна! Если даже украйнцы отвернулись от них! Брат у брата отжал кровной землицы! Смех да и только!!!!
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