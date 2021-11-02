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≡ Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили права - Антикор проверит все СпецЦОНы страны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42742
Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили права - Антикор проверит все СпецЦОНы страны
Отправлено: 02.11.21 - 13:19
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Будущим водителям выдавали бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения. При этом в действительности они никаких экзаменов не сдавали. Вместо них трудились подставные лица.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13514
Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...
Отправлено: 02.11.21 - 13:19
#1
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Раньше я думал, что каждого второго чиновника есть за что посадить. Я ошибался - мои предположения были занижены вдвое :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2155
Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...
Отправлено: 02.11.21 - 13:44
#2
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Цитата:
maxsaf:
я думал, что каждого второго


"...второго.."- уберите, и получиться правильно. Это же самое как то сказал и Назарбаев: - "...я, КАЖДОГО из вас за руку отведу в прокуратуру...".
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