Отправлено: - 09:46

Доктор СИЗШ:

Стоит в Тайланде 1 самолет Геркулес с 140 десантниками. Если надо будет, прилетят 100 таких Геркулесов! В этом прелесть НАТО и их сил быстрого реаргирования!

Доктор СИЗШ:

Брат у брата отжал землицы.

Цитата:И что они будут делать без боеприпасов, без техники и артиллерии, без транспорта и связи, без продуктов и туалетной бумаги?!Перед "Бурей в пустыне" США с союзниками полгода собирали группировку. По воздуху, по суше и морем.А Россия на учениях несколько лет назад перебросила только авиацией 100 000 человек с техникой, артиллерией, боеприпасами и связьюНАТО до сих пор в шоке.Цитата:Скользкая тема, лучше её не касаться.Не признал бы Запад Косово, скорее всего и не было бы истории с Крымом. Максимум Севастополь (как город с московским подчинением перед развалом СССР).