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≡ Работы завершены на 90% - Движение по новому Корейскому мосту частично открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42742
Работы завершены на 90% - Движение по новому Корейскому мосту частично открыли в Костанае
Отправлено: 01.11.21 - 16:31
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Корреспондентов местных СМИ на техническое открытие моста сегодня, 1 ноября, в 13 часов, пригласила пресс-служба акима области, но к нашему приезду в назначенное время глава региона Архимед Мухамбетов уже побывал на объекте и уехал.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
173
Re: Работы завершены на 90% - Движение по новому Корейскому...
Отправлено: 01.11.21 - 16:31
#1
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Понял одно. Лучше воздержаться от поездки по новому Корейскому мосту! С такими сложностями!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4257
Работы завершены на 90% - Движение по новому Корейскому мосту частично открыли в Костанае
Отправлено: 01.11.21 - 17:19
#2
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Чтобы выехать с улицы Мичурина в Костанай, сначала нужно проехать к Заречному ---- Да вообще сделать тупик , а то вся грязь с улицы на новом асфальте будет. Судя по фото ул .Мичурина не асфальтированная??

[Исправлено: Гога, 01.11.2021 - 14:20]
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1187
Re: Работы завершены на 90% - Движение по новому Корейскому...
Отправлено: 01.11.21 - 17:20
#3
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Заречное то село, а Тобыл то город. Вот оно как.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8216
Re: Работы завершены на 90% - Движение по новому Корейскому...
Отправлено: 01.11.21 - 19:29
#4
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Понял одно. Лучше воздержаться от поездки по новому Корейскому мосту! С такими сложностями!

Сложности были когда мы всё лето,мешая строителям ездили через транспортную,а сейчас красота,наконец то открыли движение,этого моста действительно очень не хватало.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
681
Re: Работы завершены на 90% - Движение по новому Корейскому...
Отправлено: 02.11.21 - 13:36
#5
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Архимеда не видел ни разу, а вот Ахметова в прошлом году.
Эту линию прочертить легко, подписал бумагу, да закрасил.
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