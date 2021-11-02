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≡ ООН: В мире зарегистрировано 5 млн умерших от Covid-19, человечество терпит поражение в борьбе с вирусом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42739
ООН: В мире зарегистрировано 5 млн умерших от Covid-19, человечество терпит поражение в борьбе с вирусом
Отправлено: 02.11.21 - 12:02
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество терпит поражение в борьбе с коронавирусом. Глава ООН назвал позором для всего мира то, что в Африке вакцинировано всего 5% населения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4656
Re: ООН: В мире зарегистрировано 5 млн умерших от Covid-19,...
Отправлено: 02.11.21 - 12:02
#1
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Африканцы ездят в Ойропу и Омерику..
Вот пусть сами их и вакцинируют..
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
905
Re: ООН: В мире зарегистрировано 5 млн умерших от Covid-19,...
Отправлено: 02.11.21 - 12:20
#2
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статистика она такая статистика
особенно в начале , когда еще особо не понимали что происходит и записывали в смерть от ковида даже погибших в ДТП
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
460
Re: ООН: В мире зарегистрировано 5 млн умерших от Covid-19,...
Отправлено: 02.11.21 - 12:45
#3
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Кто-то не болеет без прививки, а кто-то заражается и три раза привитый.
Нельзя надеяться на одну лишь прививку. Или только на врачей. Нужно и самому поберечься.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13511
Re: ООН: В мире зарегистрировано 5 млн умерших от Covid-19,...
Отправлено: 02.11.21 - 12:57
#4
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Странный дядька. Вакцину хочет поделить поровну, а че про еду не вспоминает? Без еды вирус нищеты проник в Европу.
Сколько людей в Африке жируют? 5 процентов наберется, или и того меньше?
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