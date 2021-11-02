Re: ООН: В мире зарегистрировано 5 млн умерших от Covid-19,...

Отправлено: - 12:45

Кто-то не болеет без прививки, а кто-то заражается и три раза привитый.

Нельзя надеяться на одну лишь прививку. Или только на врачей. Нужно и самому поберечься.