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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
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Я робот(Пользователи)
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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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- Казахстан,Костанай
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- 10866
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 15:36
Нет никаких научных доказательств что утреннее солнце как-то по другому влияет на пробуждение человека Чем электрический теплый свет
Человек животное Социальное (по природе) и его всегда можно обмануть как и тех птичек,которым свет включаешь в 5 утра они сразу кушать просят,думают что день наступил,отключить свет они и спать собираются
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ни один ребенок не проснется когда вы будите его в темноте,в темной комнате,тихим шопотом,Сашенька просыпайся в школу пора...))
Тут любой уснет
Вам уже электричество провели в дома чтобы просыпаться и работать в темноте а вы до сих пор мракобесием занимаетесь))
Человек животное Социальное (по природе) и его всегда можно обмануть как и тех птичек,которым свет включаешь в 5 утра они сразу кушать просят,думают что день наступил,отключить свет они и спать собираются
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ни один ребенок не проснется когда вы будите его в темноте,в темной комнате,тихим шопотом,Сашенька просыпайся в школу пора...))
Тут любой уснет
Вам уже электричество провели в дома чтобы просыпаться и работать в темноте а вы до сих пор мракобесием занимаетесь))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
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- 07.08.19
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Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 15:40
А как жили до изобретения часовых поясов? Вставали по солнцу?
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 16:08
Блин, только что проснулся..
Пол часа назад..
Действительно, мне надо время примерно на 8 часов поменять..
Что то пагубно на меня действует оно..
Пол часа назад..
Действительно, мне надо время примерно на 8 часов поменять..
Что то пагубно на меня действует оно..
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 16:11
Цитата:
И когда это нормальное время было у нас?
Маркс:
если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному.
если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному.
И когда это нормальное время было у нас?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:21
Цитата:
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Цитата:
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Цитата:
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Цитата:
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Цитата:
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться. А уж после восхода даже Добринцофф без труда выходит из спячки.
Цитата:
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время. Объяснять не буду, вы все-равно не поймете. Просто, если осреднить все факторы и принять во внимание стоны Добринцофф'а, то оптимальным (посмотрите слово в словаре) для нашей области будет смещение времени на один час назад относительно сегодняшнего.
abaika95:
Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...
Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Цитата:
abaika95:
когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается
когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Цитата:
abaika95:
А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область?
А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область?
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Цитата:
abaika95:
Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчас
Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчас
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Цитата:
abaika95:
Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))
Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться. А уж после восхода даже Добринцофф без труда выходит из спячки.
Цитата:
abaika95:
Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45
Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время. Объяснять не буду, вы все-равно не поймете. Просто, если осреднить все факторы и принять во внимание стоны Добринцофф'а, то оптимальным (посмотрите слово в словаре) для нашей области будет смещение времени на один час назад относительно сегодняшнего.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:41
Цитата:
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством, тем более, никаких доказательств отсутствия проблем не несут и находятся по востребованности сильно ниже уровня "английских ученых". Но даже если принять во внимание отсутствие воздействия временных сдвигов на людей, то тогда уж просто верните нормальное географическое время. Пусть хоть приборы и программы нормально работают, если костанайцу все равно.
abaika95:
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством, тем более, никаких доказательств отсутствия проблем не несут и находятся по востребованности сильно ниже уровня "английских ученых". Но даже если принять во внимание отсутствие воздействия временных сдвигов на людей, то тогда уж просто верните нормальное географическое время. Пусть хоть приборы и программы нормально работают, если костанайцу все равно.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:51
Цитата:
Полярная ночь. Северное сияние. Кр-р-р-расота!!!
Alehander:
Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Полярная ночь. Северное сияние. Кр-р-р-расота!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10866
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 18:08
Цитата:
Я надеялся я очень надеелся что вы не вспомните одно чудесное образное выражение эксперта по развитию памяти и мышления Джима Квика о том что наш мозг-это мышца который постоянно нужно тренировать,и вы сделали все точно как я предугадывал))) попались в мою словестную ловушку,вы только это,сильно напрягайтесь отвечать мне,а то мышца у вас порвётся в голове от такой внезапной нагрузки))
Цитата:
Вы действительно хотите привести в пример весы относительно ко времени?))
Цитата:
Ну так и показывали бы пример своими действиями
А то клич кинули и в кусты
Цитата:
Ближе будет эпитет с новыми воротами
А вы на них смотрите и сказать нечего)Цитата:
Ну у нас недолеко от восхода дети просыпаются
Вопрос значит закрыт Цитата:
Да вы хоть на голову встаньте со своим прошлогодним аргументов с которым вы тут как раз в прошлом году и истерили что полдень у вас в разное время возникает))
Оптимальным будет время оставить как есть
И никакой час позицию "ближе" к полудню не поменяет
Всеровно 45 миру теряется,но вы на это как-то лицемерно глаза закрывает
45 минут больше 45 минут меньше какая разница да?)
Цитата:
Где я пишу что это полезно? Вы от того что свою мышцу заставили чучуть поднапречься уже и глаза потом залили? И ничего не видите?)
Цитата:
Вы потерянное поколение
А по мнению Ведлер у вас вообще могут быть сдвиги всякие
Да-да
Это же так страшно
Просыпатся до восхода и ложится спать после заката
Как человечество ещё дожило до этого времени?
Маркс:
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Я надеялся я очень надеелся что вы не вспомните одно чудесное образное выражение эксперта по развитию памяти и мышления Джима Квика о том что наш мозг-это мышца который постоянно нужно тренировать,и вы сделали все точно как я предугадывал))) попались в мою словестную ловушку,вы только это,сильно напрягайтесь отвечать мне,а то мышца у вас порвётся в голове от такой внезапной нагрузки))
Цитата:
Маркс:
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Вы действительно хотите привести в пример весы относительно ко времени?))
Цитата:
Маркс:
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Ну так и показывали бы пример своими действиями
А то клич кинули и в кусты
Цитата:
Маркс:
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Ближе будет эпитет с новыми воротами
А вы на них смотрите и сказать нечего)Цитата:
Маркс:
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться.
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться.
Ну у нас недолеко от восхода дети просыпаются
Вопрос значит закрыт Цитата:
Маркс:
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время
Да вы хоть на голову встаньте со своим прошлогодним аргументов с которым вы тут как раз в прошлом году и истерили что полдень у вас в разное время возникает))
Оптимальным будет время оставить как есть
И никакой час позицию "ближе" к полудню не поменяет
Всеровно 45 миру теряется,но вы на это как-то лицемерно глаза закрывает
45 минут больше 45 минут меньше какая разница да?)
Цитата:
Маркс:
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством
Где я пишу что это полезно? Вы от того что свою мышцу заставили чучуть поднапречься уже и глаза потом залили? И ничего не видите?)
Цитата:
Alehander:
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Вы потерянное поколение
А по мнению Ведлер у вас вообще могут быть сдвиги всякие
Да-да
Это же так страшно
Просыпатся до восхода и ложится спать после заката
Как человечество ещё дожило до этого времени?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 19:36
Цитата:
Вы про климакс сейчас?
Маркс:
сторонникам возврата нормального времени не без разницы, у них куча аргументов и фактов
сторонникам возврата нормального времени не без разницы, у них куча аргументов и фактов
Вы про климакс сейчас?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 19:44
Цитата:
Вы уже два года противоречите сами себе,если детсады открыты с 7 часов утра,то ребёнка надо поднять как минимум в 6,то есть при любом раскладе он будет просыпаться до восхода солнца.
Вам это этот утренний час никакой погоды не сделает,а вот вечером начнёт темнеть гораздо раньше и вот это уже будет чувствоваться.
Тот самый:
А детсады так вообще открыты с 7 утра - за 3 часа до восхода солнца в январе!
А детсады так вообще открыты с 7 утра - за 3 часа до восхода солнца в январе!
Вы уже два года противоречите сами себе,если детсады открыты с 7 часов утра,то ребёнка надо поднять как минимум в 6,то есть при любом раскладе он будет просыпаться до восхода солнца.
Вам это этот утренний час никакой погоды не сделает,а вот вечером начнёт темнеть гораздо раньше и вот это уже будет чувствоваться.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 19:48
том, что в стране помолодел женский климакс?
А, вот это уже серьезно..
Кстати автор может более точно сказать, как помолодел этот климакс, во сколько у женщин прекращаются менструации в 21м году, и во сколько это было, когда перевод часов был оптимален так сказать?
И интересно, у кошек и собак, у рогатого скота, наблюдается ли это состояние из за переноса времени?
Ведь и кормить и доить их начинают по другому..
А, вот это уже серьезно..
Кстати автор может более точно сказать, как помолодел этот климакс, во сколько у женщин прекращаются менструации в 21м году, и во сколько это было, когда перевод часов был оптимален так сказать?
И интересно, у кошек и собак, у рогатого скота, наблюдается ли это состояние из за переноса времени?
Ведь и кормить и доить их начинают по другому..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10866
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 20:58
Цитата:
Аа вот не может Ведлер теперь кошек доить
Потомучто что? Правильно климакс раньше начался....
Пол 9 ровно по московскому))
А все из за чего? Все правильно,Архимед не обращает на нее внимания)
111:
И интересно, у кошек и собак, у рогатого скота, наблюдается ли это состояние из за переноса времени? Ведь и кормить и доить их начинают по другому..
И интересно, у кошек и собак, у рогатого скота, наблюдается ли это состояние из за переноса времени? Ведь и кормить и доить их начинают по другому..
Аа вот не может Ведлер теперь кошек доить
Потомучто что? Правильно климакс раньше начался....
Пол 9 ровно по московскому))
А все из за чего? Все правильно,Архимед не обращает на нее внимания)
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 13510
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 21:18
Цитата:
Цитата:
Скоро уляжется само собой (я про бурю в стакане)
abaika95:
Архимед не обращает на нее внимания)
Архимед не обращает на нее внимания)
Цитата:
abaika95:
Потомучто что? Правильно климакс раньше начался....
Потомучто что? Правильно климакс раньше начался....
Скоро уляжется само собой (я про бурю в стакане)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10866
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 22:14
Цитата:
Намёк на то что Архимед всё-таки обратит на нее внимание?))
maxsaf:
Скоро уляжется само собой (я про бурю в стакане)
Скоро уляжется само собой (я про бурю в стакане)
Намёк на то что Архимед всё-таки обратит на нее внимание?))
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 02.11.21 - 09:48
Цитата:
Хорошо, что вы нашли коуча, который подсказал, где у вас находится главная мышца. Теперь осталось найти эксперта, который укажет местонахождение вашего мыслительного аппарата. Хотя совсем необязательно быть специалистом, чтобы понять, куда он у вас провалился.
Цитата:
А вы в первый раз слышите о природном равновесии? Вам незнакомо понятие среднего, нормы? Вам нравится делать покупки на сдвинутых весах? Подергайте же скорее за главную мышцу и, может быть, у вас получится что-нибудь понять.
Цитата:
Да как-то неправильно это - разговаривать с воротами. Хотя ваше сравнение себя с воротами очень понравилось, хоть в чем-то проявилась адекватность.
Цитата:
По всем признакам видно, что и у вас начала проявляться недОлекость ... Только не от восхода, а от заката.
Цитата:
Никто же не знал тогда, что вы ассоциируете себя с воротами и чтобы хоть что-то открылось, нужно долго стучать по главной мышце ногами.
abaika95:
эксперта по развитию памяти и мышления Джима Квика о том что наш мозг-это мышца который постоянно нужно тренировать
эксперта по развитию памяти и мышления Джима Квика о том что наш мозг-это мышца который постоянно нужно тренировать
Хорошо, что вы нашли коуча, который подсказал, где у вас находится главная мышца. Теперь осталось найти эксперта, который укажет местонахождение вашего мыслительного аппарата. Хотя совсем необязательно быть специалистом, чтобы понять, куда он у вас провалился.
Цитата:
abaika95:
Вы действительно хотите привести в пример весы относительно ко времени?))
Вы действительно хотите привести в пример весы относительно ко времени?))
А вы в первый раз слышите о природном равновесии? Вам незнакомо понятие среднего, нормы? Вам нравится делать покупки на сдвинутых весах? Подергайте же скорее за главную мышцу и, может быть, у вас получится что-нибудь понять.
Цитата:
abaika95:
Ближе будет эпитет с новыми воротами А вы на них смотрите и сказать нечего)
Ближе будет эпитет с новыми воротами А вы на них смотрите и сказать нечего)
Да как-то неправильно это - разговаривать с воротами. Хотя ваше сравнение себя с воротами очень понравилось, хоть в чем-то проявилась адекватность.
Цитата:
abaika95:
Ну у нас недолеко от восхода дети просыпаются
Ну у нас недолеко от восхода дети просыпаются
По всем признакам видно, что и у вас начала проявляться недОлекость ... Только не от восхода, а от заката.
Цитата:
abaika95:
Да вы хоть на голову встаньте со своим прошлогодним аргументов
Да вы хоть на голову встаньте со своим прошлогодним аргументов
Никто же не знал тогда, что вы ассоциируете себя с воротами и чтобы хоть что-то открылось, нужно долго стучать по главной мышце ногами.
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