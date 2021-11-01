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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:13
Цитата:
Дракоша, покажи..
Крен знает к кому он обращается..
В ответ он покажет тебе дочь в парандже и за рулем..
Доктор СИЗШ:
Покажи свою тачку, заценим, здесь все знатоки
Покажи свою тачку, заценим, здесь все знатоки
Дракоша, покажи..
Крен знает к кому он обращается..
В ответ он покажет тебе дочь в парандже и за рулем..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:16
Цитата:
Цитата:
Ездиют же.Кого спрашивать то?...
Доктор СИЗШ:
Водят машины по 50 тысяч баксов!
Водят машины по 50 тысяч баксов!
Цитата:
111:
А кто им руль разрешит?
А кто им руль разрешит?
Ездиют же.Кого спрашивать то?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:17
Сам же плакал, что полконя не осилишь, исхожу из твоих слов. 8 тысяч баксов не по карману? Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:18
Цитата:
Что, не видел машину,
за 499 баксов?...
111:
Дракоша, покажи..
Дракоша, покажи..
Что, не видел машину,
за 499 баксов?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:19
Цитата:
По закону шариата там тем кто в парандже запрещено..
Только настоящим арабкам, и то не всем.
Остальных камнями забивают за харам, грех..
Она де может уехать не туда..
drakon:
Ездиют же.Кого спрашивать то?...
Ездиют же.Кого спрашивать то?...
По закону шариата там тем кто в парандже запрещено..
Только настоящим арабкам, и то не всем.
Остальных камнями забивают за харам, грех..
Она де может уехать не туда..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:19
Цитата:
Старше - тебя?...
Доктор СИЗШ:
Мои зятя пенсионеры
Мои зятя пенсионеры
Старше - тебя?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:20
111 ласточкой называл бушную япошку! Думаю с тех пор недалеко ушел! Сфоткайся с ней рядом!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 8028
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:21
Цитата:
Так вы дочек из за денег за пенсионеров выдали?
Доктор СИЗШ:
Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают!
Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают!
Так вы дочек из за денег за пенсионеров выдали?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:22
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:22
Цитата:
Опять врешь как и всегда..
Ты отдал молодых девчат, дочек, каким то богатеньким пенсионерам арабам?
Для тебя что, бабло важнее ихнее?
Впрочем фото в студию, что то больно ты врешь неправдоподобно..
Там пенсия во сколько знаешь?
Это когда АК-47 в руках держать не можешь.
То есть лет в 80..
И ты отдал им своих дочек?
Доктор СИЗШ:
Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают
Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают
Опять врешь как и всегда..
Ты отдал молодых девчат, дочек, каким то богатеньким пенсионерам арабам?
Для тебя что, бабло важнее ихнее?
Впрочем фото в студию, что то больно ты врешь неправдоподобно..
Там пенсия во сколько знаешь?
Это когда АК-47 в руках держать не можешь.
То есть лет в 80..
И ты отдал им своих дочек?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:23
Цитата:
Твою с крутым номером?
drakon:
за 499 баксов
за 499 баксов
Твою с крутым номером?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:24
В 50 и в 55 арабы пенсами становятся, мне 69 лет. Что не так?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:24
Цитата:
Мешок, на голове, стоит 8 тысяч баксов?...
Доктор СИЗШ:
Мои дочери носят одеяния по 8 тысяч баксов и выше!
Мои дочери носят одеяния по 8 тысяч баксов и выше!
Мешок, на голове, стоит 8 тысяч баксов?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:26
Цитата:
Ну куда мне до тебя..
Сейчас кстати короллы стоят 30 тысяч..
А у твоих пенсионеров Прадо что ли?
У нас на них студенты гоняют, которые и без арабов это себе покупают..
Доктор СИЗШ:
ласточкой называл бушную япошку
ласточкой называл бушную япошку
Ну куда мне до тебя..
Сейчас кстати короллы стоят 30 тысяч..
А у твоих пенсионеров Прадо что ли?
У нас на них студенты гоняют, которые и без арабов это себе покупают..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:27
Цитата:
Не только на голове, а и пятки должен скрывать.
Прикинь как она такая в машине едет и нажимает на педальки..
drakon:
Мешок, на голове,
Мешок, на голове,
Не только на голове, а и пятки должен скрывать.
Прикинь как она такая в машине едет и нажимает на педальки..
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