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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:13
#14101
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Покажи свою тачку, заценим, здесь все знатоки

Дракоша, покажи..
Крен знает к кому он обращается..
В ответ он покажет тебе дочь в парандже и за рулем..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23126
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:16
#14102
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Водят машины по 50 тысяч баксов!

Цитата:
111:
А кто им руль разрешит?

Ездиют же.Кого спрашивать то?... :lol: ;-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:17
#14103
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Сам же плакал, что полконя не осилишь, исхожу из твоих слов. 8 тысяч баксов не по карману? Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23126
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:18
#14104
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Цитата:
111:
Дракоша, покажи..

Что, не видел машину,
за 499 баксов?... :lol: :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:19
#14105
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Цитата:
drakon:
Ездиют же.Кого спрашивать то?...

По закону шариата там тем кто в парандже запрещено..
Только настоящим арабкам, и то не всем.
Остальных камнями забивают за харам, грех..
Она де может уехать не туда..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23126
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:19
#14106
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мои зятя пенсионеры

Старше - тебя?... :-o
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:20
#14107
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111 ласточкой называл бушную япошку! Думаю с тех пор недалеко ушел! Сфоткайся с ней рядом!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8028
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:21
#14108
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают!

Так вы дочек из за денег за пенсионеров выдали? :lol:
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:22
#14109
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Зайдите на мою страницу на ютубе, все увидите сами. Машины, катера, одежды.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:22
#14110
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают

Опять врешь как и всегда..
Ты отдал молодых девчат, дочек, каким то богатеньким пенсионерам арабам?
Для тебя что, бабло важнее ихнее?
Впрочем фото в студию, что то больно ты врешь неправдоподобно..
Там пенсия во сколько знаешь?
Это когда АК-47 в руках держать не можешь.
То есть лет в 80..
И ты отдал им своих дочек?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:23
#14111
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Цитата:
drakon:
за 499 баксов

Твою с крутым номером?
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:24
#14112
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В 50 и в 55 арабы пенсами становятся, мне 69 лет. Что не так?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23126
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:24
#14113
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мои дочери носят одеяния по 8 тысяч баксов и выше!

Мешок, на голове, стоит 8 тысяч баксов?... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:26
#14114
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
ласточкой называл бушную япошку

Ну куда мне до тебя..
Сейчас кстати короллы стоят 30 тысяч..
А у твоих пенсионеров Прадо что ли?
У нас на них студенты гоняют, которые и без арабов это себе покупают..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 22:27
#14115
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Цитата:
drakon:
Мешок, на голове,

Не только на голове, а и пятки должен скрывать.
Прикинь как она такая в машине едет и нажимает на педальки..
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