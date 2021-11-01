Отправлено: - 22:22

Доктор СИЗШ:

Мои зятя пенсионеры по 60 тысяч баксов пенсию в месяц получают

Цитата:Опять врешь как и всегда..Ты отдал молодых девчат, дочек, каким то богатеньким пенсионерам арабам?Для тебя что, бабло важнее ихнее?Впрочем фото в студию, что то больно ты врешь неправдоподобно..Там пенсия во сколько знаешь?Это когда АК-47 в руках держать не можешь.То есть лет в 80..И ты отдал им своих дочек?