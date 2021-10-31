Отправлено: - 18:08

Маркс:

Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.

Маркс:

Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.

Маркс:

Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.

Маркс:

Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.

Маркс:

Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться.

Маркс:

Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время

Маркс:

Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством

Alehander:

Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.

Цитата:Я надеялся я очень надеелся что вы не вспомните одно чудесное образное выражение эксперта по развитию памяти и мышления Джима Квика о том что наш мозг-это мышца который постоянно нужно тренировать,и вы сделали все точно как я предугадывал))) попались в мою словестную ловушку,вы только это,сильно напрягайтесь отвечать мне,а то мышца у вас порвётся в голове от такой внезапной нагрузки))Цитата:Вы действительно хотите привести в пример весы относительно ко времени?))Цитата:Ну так и показывали бы пример своими действиямиА то клич кинули и в кустыЦитата:Ближе будет эпитет с новыми воротамиА вы на них смотрите и сказать нечего)Цитата:Ну у нас недолеко от восхода дети просыпаютсяВопрос значит закрыт Цитата:Да вы хоть на голову встаньте со своим прошлогодним аргументов с которым вы тут как раз в прошлом году и истерили что полдень у вас в разное время возникает))Оптимальным будет время оставить как естьИ никакой час позицию "ближе" к полудню не поменяетВсеровно 45 миру теряется,но вы на это как-то лицемерно глаза закрывает45 минут больше 45 минут меньше какая разница да?)Цитата:Где я пишу что это полезно? Вы от того что свою мышцу заставили чучуть поднапречься уже и глаза потом залили? И ничего не видите?)Цитата:Вы потерянное поколениеА по мнению Ведлер у вас вообще могут быть сдвиги всякиеДа-даЭто же так страшноПросыпатся до восхода и ложится спать после закатаКак человечество ещё дожило до этого времени?