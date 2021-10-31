Прогноз на 5 дней
пасмурно+7°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • З, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42738
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10864
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 15:36
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет никаких научных доказательств что утреннее солнце как-то по другому влияет на пробуждение человека Чем электрический теплый свет
Человек животное Социальное (по природе) и его всегда можно обмануть как и тех птичек,которым свет включаешь в 5 утра они сразу кушать просят,думают что день наступил,отключить свет они и спать собираются
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ни один ребенок не проснется когда вы будите его в темноте,в темной комнате,тихим шопотом,Сашенька просыпайся в школу пора...))
Тут любой уснет
Вам уже электричество провели в дома чтобы просыпаться и работать в темноте а вы до сих пор мракобесием занимаетесь))
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
70
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 15:40
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как жили до изобретения часовых поясов? Вставали по солнцу?
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4610
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 16:08
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, только что проснулся..
Пол часа назад..
Действительно, мне надо время примерно на 8 часов поменять..
Что то пагубно на меня действует оно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4610
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 16:11
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному.

И когда это нормальное время было у нас?
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1606
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:21
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...

Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Цитата:
abaika95:
когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается

Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Цитата:
abaika95:
А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область?

Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Цитата:
abaika95:
Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчас

Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Цитата:
abaika95:
Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))

Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться. А уж после восхода даже Добринцофф без труда выходит из спячки.
Цитата:
abaika95:
Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45

Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время. Объяснять не буду, вы все-равно не поймете. Просто, если осреднить все факторы и принять во внимание стоны Добринцофф'а, то оптимальным (посмотрите слово в словаре) для нашей области будет смещение времени на один час назад относительно сегодняшнего.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1606
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:41
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)

Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством, тем более, никаких доказательств отсутствия проблем не несут и находятся по востребованности сильно ниже уровня "английских ученых". Но даже если принять во внимание отсутствие воздействия временных сдвигов на людей, то тогда уж просто верните нормальное географическое время. Пусть хоть приборы и программы нормально работают, если костанайцу все равно.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1606
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:51
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.

Полярная ночь. Северное сияние. Кр-р-р-расота!!!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10864
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 18:08
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.

Я надеялся я очень надеелся что вы не вспомните одно чудесное образное выражение эксперта по развитию памяти и мышления Джима Квика о том что наш мозг-это мышца который постоянно нужно тренировать,и вы сделали все точно как я предугадывал))) попались в мою словестную ловушку,вы только это,сильно напрягайтесь отвечать мне,а то мышца у вас порвётся в голове от такой внезапной нагрузки))
Цитата:
Маркс:
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.

Вы действительно хотите привести в пример весы относительно ко времени?))
Цитата:
Маркс:
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.

Ну так и показывали бы пример своими действиями
А то клич кинули и в кусты
Цитата:
Маркс:
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.

Ближе будет эпитет с новыми воротами
А вы на них смотрите и сказать нечего)Цитата:
Маркс:
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться.

Ну у нас недолеко от восхода дети просыпаются
Вопрос значит закрыт Цитата:
Маркс:
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время

Да вы хоть на голову встаньте со своим прошлогодним аргументов с которым вы тут как раз в прошлом году и истерили что полдень у вас в разное время возникает))
Оптимальным будет время оставить как есть
И никакой час позицию "ближе" к полудню не поменяет
Всеровно 45 миру теряется,но вы на это как-то лицемерно глаза закрывает
45 минут больше 45 минут меньше какая разница да?)
Цитата:
Маркс:
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством

Где я пишу что это полезно? Вы от того что свою мышцу заставили чучуть поднапречься уже и глаза потом залили? И ничего не видите?)
Цитата:
Alehander:
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.

Вы потерянное поколение
А по мнению Ведлер у вас вообще могут быть сдвиги всякие
Да-да
Это же так страшно
Просыпатся до восхода и ложится спать после заката
Как человечество ещё дожило до этого времени?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8215
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 19:36
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
сторонникам возврата нормального времени не без разницы, у них куча аргументов и фактов

Вы про климакс сейчас?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8215
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 19:44
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А детсады так вообще открыты с 7 утра - за 3 часа до восхода солнца в январе!

Вы уже два года противоречите сами себе,если детсады открыты с 7 часов утра,то ребёнка надо поднять как минимум в 6,то есть при любом раскладе он будет просыпаться до восхода солнца.
Вам это этот утренний час никакой погоды не сделает,а вот вечером начнёт темнеть гораздо раньше и вот это уже будет чувствоваться.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4610
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 19:48
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
том, что в стране помолодел женский климакс?

А, вот это уже серьезно..
Кстати автор может более точно сказать, как помолодел этот климакс, во сколько у женщин прекращаются менструации в 21м году, и во сколько это было, когда перевод часов был оптимален так сказать?
И интересно, у кошек и собак, у рогатого скота, наблюдается ли это состояние из за переноса времени?
Ведь и кормить и доить их начинают по другому..
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS