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≡ Какие доплаты хотят сделать медикам за работу в ковидных стационарах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42738
Какие доплаты хотят сделать медикам за работу в ковидных стационарах
Отправлено: 01.11.21 - 19:33
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В Казахстане разработан проект изменений в постановление правительства "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий". Документ предусматривает установление доплат медикам, работающим в ковидных стационарах.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4889
Re: Какие доплаты хотят сделать медикам за работу в ковидных...
Отправлено: 01.11.21 - 19:33
#1
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Что за люди, вместо того чтобы уже назначить, они будут обсуждать до 12 ноября, ещё разработчику подай. Нет, в этой стране должно поменяться не одно поколение чтоб всё встало на человеческие рельсы.
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