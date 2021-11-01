Re: Какие доплаты хотят сделать медикам за работу в ковидных...

Отправлено: - 19:33

Что за люди, вместо того чтобы уже назначить, они будут обсуждать до 12 ноября, ещё разработчику подай. Нет, в этой стране должно поменяться не одно поколение чтоб всё встало на человеческие рельсы.