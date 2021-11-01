Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 16:49

Врагу не пожелаешь такой работы! Сестра бывшей жены нашла своего мужа, с которым была в разводе, и забеременела от него. Врач сказала, что опухоль небольшая, и ребенок сможет рассосать опухоль. Так оно и случилось, а бывшие супруги разбежались снова!