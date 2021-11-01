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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 16:13
#6331
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Цитата:
drakon:
Недели на две. Я бы поработал в нём.Мамография...

И бывшую жену пассажира туда, с третьим размером..
Кто знает, у нас ведь нету такого, а проверить не мешало бы..

[Исправлено: 111, 01.11.2021 - 16:14]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4256
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 16:47
#6332
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Цитата:
111:
, у нас ведь нету такого

--- Почему нет ? В поликлинике есть.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 16:49
#6333
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Врагу не пожелаешь такой работы! Сестра бывшей жены нашла своего мужа, с которым была в разводе, и забеременела от него. Врач сказала, что опухоль небольшая, и ребенок сможет рассосать опухоль. Так оно и случилось, а бывшие супруги разбежались снова!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4256
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 16:51
#6334
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Цитата:
drakon:
Я бы поработал

---- Только Учти , там не только молоденькие будут!! :-P Будут и с ушками спаниеля :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 19:24
#6335
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Цитата:
Гога:
Почему нет ? В поликлинике есть.

Ну у немцев наверно современное что то там, может больше руками щупают..
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