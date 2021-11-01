Ну тут уже хамство в чистом виде Ладно бы девчонки в момент спора по языковому вопросу начали бы сыпать шовинистическими аргументами или хамить куату тогда да,аргумент про собаку уместен а так хамство со стороны куата причем не в тему,если у пана хамство подаётся для провокации чтобы человек в ответ свое нутро показал то в этом случае,нахамил и отлючил эфир,смысла нет. Цитата:
Доктор СИЗШ: У меня 2 зятя араба
Повезло же вашим дочкам))) А какие арабы? Демократичные иЗ Европы или патриархальные из арабских стран?
abaika95: то в этом случае,нахамил и отлючил эфир,смысла нет.
Щас у Куата бОльшая часть роликов такие. Скажи "родину люблю" на казахском. "А, не можешь?" - берет, тупо отключает звук и начинает х...сосить. Ему уже не важно, что дальше скажут - для него чел виновен и точка. Причем виновен не просто в незнании языка, или только этих пару слов - а сразу в сепаратизме
maxsaf: Причем виновен не просто в незнании языка, или только этих пару слов - а сразу в сепаратизме
Ну я уже 10 раз говорил Он радикализирвался В своих принципах Это очень легко получается,когда ты отстаиваешь своем мнение аргументировано а тебя со всех строго начинают поливать просто потоками грязи не поняв смысла твоего мнения Вот как тебя с Х Точь в точь,ты пытался объяснить с позиции аргументации,нет пришли таракашки и букашки и начали просто назло накидывать тебе в корзину Тут и тебя понесло к слову... А куата то не могло не понести после того как его облаяла рашкинская пропогониха Симонян и иже с ней все остальные Куат теперь за всеми русскими будет видеть лицо одной НЕДОармянки)) Вот и пытается определить свой-чужой Прикольно было когда он на денисовских госслужащих нарвался,которые мало того что бухали на работе так ещё и в сети при этом сидели, клоуны))) Интересно привлекли их к совету по этике или мимо ушей пропустили?
В Саудии есть чему всему цивилизованному миру. Нет обманных пунктов обмена валюты, нет людей распивающих пиво, и пропагандирующих на форуме это скотство. Нет форумных раздолбаев и нет таких форумов.Нет наездов на людей, и ДТП со смертельным исходом. И многое другое, запрещено, а есть пятничный мулла, отправляющий на эшафот всех этих преступников.
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