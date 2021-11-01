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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 04:30
#14056
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У меня 2 зятя араба.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13481
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 08:07
#14057
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я же сказал у нас общение дома на русском и на английском языках.

Ну а чего тогда ждать от Наташи?))


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13481
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 08:10
#14058
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
У меня 2 зятя араба.

Из-за вас значит у 112-го жена русская :lol:
Но он вроде не жалуется - кашеварит ему круглосуточно 8-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 10:48
#14059
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112 метис. Он захотел русскую по матери. Так обычно бывает в смешанных семьях
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13481
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 11:15
#14060
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
112 метис.

Лучше уж за араба? :lol:
Зато у метиса Оскар за болтологию ;-)

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2021 - 11:17]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10864
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 12:28
#14061
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Цитата:
maxsaf:
Ну а чего тогда ждать от Наташи?))

Ну тут уже хамство в чистом виде
Ладно бы девчонки в момент спора по языковому вопросу начали бы сыпать шовинистическими аргументами или хамить куату тогда да,аргумент про собаку уместен а так хамство со стороны куата причем не в тему,если у пана хамство подаётся для провокации чтобы человек в ответ свое нутро показал то в этом случае,нахамил и отлючил эфир,смысла нет.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
У меня 2 зятя араба

Повезло же вашим дочкам)))
А какие арабы? Демократичные иЗ Европы или патриархальные из арабских стран?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13481
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 12:49
#14062
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Цитата:
abaika95:
то в этом случае,нахамил и отлючил эфир,смысла нет.

Щас у Куата бОльшая часть роликов такие. Скажи "родину люблю" на казахском. "А, не можешь?" - берет, тупо отключает звук и начинает х...сосить. Ему уже не важно, что дальше скажут - для него чел виновен и точка. Причем виновен не просто в незнании языка, или только этих пару слов - а сразу в сепаратизме :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 13:54
#14063
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Скорее вторые, мне ближе по душе они! Не люблю потрясений и революций.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10864
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 14:26
#14064
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Цитата:
maxsaf:
Причем виновен не просто в незнании языка, или только этих пару слов - а сразу в сепаратизме

Ну я уже 10 раз говорил
Он радикализирвался В своих принципах
Это очень легко получается,когда ты отстаиваешь своем мнение аргументировано а тебя со всех строго начинают поливать просто потоками грязи не поняв смысла твоего мнения
Вот как тебя с Х
Точь в точь,ты пытался объяснить с позиции аргументации,нет пришли таракашки и букашки и начали просто назло накидывать тебе в корзину
Тут и тебя понесло к слову...
А куата то не могло не понести после того как его облаяла рашкинская пропогониха Симонян и иже с ней все остальные
Куат теперь за всеми русскими будет видеть лицо одной НЕДОармянки))
Вот и пытается определить свой-чужой
Прикольно было когда он на денисовских госслужащих нарвался,которые мало того что бухали на работе так ещё и в сети при этом сидели, клоуны)))
Интересно привлекли их к совету по этике или мимо ушей пропустили?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10864
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 14:27
#14065
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Скорее вторые, мне ближе по душе они! Не люблю потрясений и революций.

Вторые это которые из арабских стран или вы вообще кому отвечаете?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10864
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 14:38
#14066
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Йанг НМДНИ 23 вышли)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 14:42
#14067
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В Саудии есть чему всему цивилизованному миру. Нет обманных пунктов обмена валюты, нет людей распивающих пиво, и пропагандирующих на форуме это скотство. Нет форумных раздолбаев и нет таких форумов.Нет наездов на людей, и ДТП со смертельным исходом. И многое другое, запрещено, а есть пятничный мулла, отправляющий на эшафот всех этих преступников.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 14:44
#14068
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Поучиться всем!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4607
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 16:20
#14069
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
нет таких форумов

И там не едят свинину..
Свинину едят падшие люди!
Согласен!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13481
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.11.21 - 18:13
#14070
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Цитата:
111:
И там не едят свинину.. Свинину едят падшие люди! Согласен!

Жалкая попытка обелиться засчет всего цивилизованного мира :-)
Сколько пива сегодня выжрешь? ;-)
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