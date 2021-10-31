Отправлено: - 17:21

abaika95:

Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...



abaika95:

когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается



abaika95:

А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область?



abaika95:

Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчас



abaika95:

Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))



abaika95:

Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45

Цитата:Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.Цитата:Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.Цитата:Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.Цитата:Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.Цитата:Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться. А уж после восхода даже Добринцофф без труда выходит из спячки.Цитата:Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время. Объяснять не буду, вы все-равно не поймете. Просто, если осреднить все факторы и принять во внимание стоны Добринцофф'а, то оптимальным (посмотрите слово в словаре) для нашей области будет смещение времени на один час назад относительно сегодняшнего.