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Почти 140 млн тенге потратили костанайцы в этом году на "красивые" номера
Почти 140 млн тенге потратили костанайцы в этом году на "красивые" номера
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