Отправлено: - 17:49

NG.kz:

Напомним, на минувшей неделе министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил расширить перечень "красивых" номеров на авто, которые можно будет купить.



Цитата:Дайте мне любой номер и я сделаю из него красивый.(с) Маркс