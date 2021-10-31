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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42737
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10864
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 15:36
Нет никаких научных доказательств что утреннее солнце как-то по другому влияет на пробуждение человека Чем электрический теплый свет
Человек животное Социальное (по природе) и его всегда можно обмануть как и тех птичек,которым свет включаешь в 5 утра они сразу кушать просят,думают что день наступил,отключить свет они и спать собираются
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ни один ребенок не проснется когда вы будите его в темноте,в темной комнате,тихим шопотом,Сашенька просыпайся в школу пора...))
Тут любой уснет
Вам уже электричество провели в дома чтобы просыпаться и работать в темноте а вы до сих пор мракобесием занимаетесь))
Человек животное Социальное (по природе) и его всегда можно обмануть как и тех птичек,которым свет включаешь в 5 утра они сразу кушать просят,думают что день наступил,отключить свет они и спать собираются
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ни один ребенок не проснется когда вы будите его в темноте,в темной комнате,тихим шопотом,Сашенька просыпайся в школу пора...))
Тут любой уснет
Вам уже электричество провели в дома чтобы просыпаться и работать в темноте а вы до сих пор мракобесием занимаетесь))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 70
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 15:40
А как жили до изобретения часовых поясов? Вставали по солнцу?
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4607
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 16:08
Блин, только что проснулся..
Пол часа назад..
Действительно, мне надо время примерно на 8 часов поменять..
Что то пагубно на меня действует оно..
Пол часа назад..
Действительно, мне надо время примерно на 8 часов поменять..
Что то пагубно на меня действует оно..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4607
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 16:11
Цитата:
И когда это нормальное время было у нас?
Маркс:
если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному.
если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному.
И когда это нормальное время было у нас?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:21
Цитата:
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Цитата:
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Цитата:
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Цитата:
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Цитата:
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться. А уж после восхода даже Добринцофф без труда выходит из спячки.
Цитата:
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время. Объяснять не буду, вы все-равно не поймете. Просто, если осреднить все факторы и принять во внимание стоны Добринцофф'а, то оптимальным (посмотрите слово в словаре) для нашей области будет смещение времени на один час назад относительно сегодняшнего.
abaika95:
Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...
Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Цитата:
abaika95:
когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается
когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Цитата:
abaika95:
А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область?
А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область?
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Цитата:
abaika95:
Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчас
Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчас
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Цитата:
abaika95:
Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))
Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться. А уж после восхода даже Добринцофф без труда выходит из спячки.
Цитата:
abaika95:
Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45
Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время. Объяснять не буду, вы все-равно не поймете. Просто, если осреднить все факторы и принять во внимание стоны Добринцофф'а, то оптимальным (посмотрите слово в словаре) для нашей области будет смещение времени на один час назад относительно сегодняшнего.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:41
Цитата:
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством, тем более, никаких доказательств отсутствия проблем не несут и находятся по востребованности сильно ниже уровня "английских ученых". Но даже если принять во внимание отсутствие воздействия временных сдвигов на людей, то тогда уж просто верните нормальное географическое время. Пусть хоть приборы и программы нормально работают, если костанайцу все равно.
abaika95:
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством, тем более, никаких доказательств отсутствия проблем не несут и находятся по востребованности сильно ниже уровня "английских ученых". Но даже если принять во внимание отсутствие воздействия временных сдвигов на людей, то тогда уж просто верните нормальное географическое время. Пусть хоть приборы и программы нормально работают, если костанайцу все равно.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:51
Цитата:
Полярная ночь. Северное сияние. Кр-р-р-расота!!!
Alehander:
Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Полярная ночь. Северное сияние. Кр-р-р-расота!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10864
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 18:08
Цитата:
Я надеялся я очень надеелся что вы не вспомните одно чудесное образное выражение эксперта по развитию памяти и мышления Джима Квика о том что наш мозг-это мышца который постоянно нужно тренировать,и вы сделали все точно как я предугадывал))) попались в мою словестную ловушку,вы только это,сильно напрягайтесь отвечать мне,а то мышца у вас порвётся в голове от такой внезапной нагрузки))
Цитата:
Вы действительно хотите привести в пример весы относительно ко времени?))
Цитата:
Ну так и показывали бы пример своими действиями
А то клич кинули и в кусты
Цитата:
Ближе будет эпитет с новыми воротами
А вы на них смотрите и сказать нечего)Цитата:
Ну у нас недолеко от восхода дети просыпаются
Вопрос значит закрыт Цитата:
Да вы хоть на голову встаньте со своим прошлогодним аргументов с которым вы тут как раз в прошлом году и истерили что полдень у вас в разное время возникает))
Оптимальным будет время оставить как есть
И никакой час позицию "ближе" к полудню не поменяет
Всеровно 45 миру теряется,но вы на это как-то лицемерно глаза закрывает
45 минут больше 45 минут меньше какая разница да?)
Цитата:
Где я пишу что это полезно? Вы от того что свою мышцу заставили чучуть поднапречься уже и глаза потом залили? И ничего не видите?)
Цитата:
Вы потерянное поколение
А по мнению Ведлер у вас вообще могут быть сдвиги всякие
Да-да
Это же так страшно
Просыпатся до восхода и ложится спать после заката
Как человечество ещё дожило до этого времени?
Маркс:
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Я надеялся я очень надеелся что вы не вспомните одно чудесное образное выражение эксперта по развитию памяти и мышления Джима Квика о том что наш мозг-это мышца который постоянно нужно тренировать,и вы сделали все точно как я предугадывал))) попались в мою словестную ловушку,вы только это,сильно напрягайтесь отвечать мне,а то мышца у вас порвётся в голове от такой внезапной нагрузки))
Цитата:
Маркс:
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Вы действительно хотите привести в пример весы относительно ко времени?))
Цитата:
Маркс:
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Ну так и показывали бы пример своими действиями
А то клич кинули и в кусты
Цитата:
Маркс:
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Ближе будет эпитет с новыми воротами
А вы на них смотрите и сказать нечего)Цитата:
Маркс:
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться.
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться.
Ну у нас недолеко от восхода дети просыпаются
Вопрос значит закрыт Цитата:
Маркс:
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время
Да вы хоть на голову встаньте со своим прошлогодним аргументов с которым вы тут как раз в прошлом году и истерили что полдень у вас в разное время возникает))
Оптимальным будет время оставить как есть
И никакой час позицию "ближе" к полудню не поменяет
Всеровно 45 миру теряется,но вы на это как-то лицемерно глаза закрывает
45 минут больше 45 минут меньше какая разница да?)
Цитата:
Маркс:
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством
Ну так и ваши бредни о пользе пробуждения электричеством
Где я пишу что это полезно? Вы от того что свою мышцу заставили чучуть поднапречься уже и глаза потом залили? И ничего не видите?)
Цитата:
Alehander:
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Вы потерянное поколение
А по мнению Ведлер у вас вообще могут быть сдвиги всякие
Да-да
Это же так страшно
Просыпатся до восхода и ложится спать после заката
Как человечество ещё дожило до этого времени?
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