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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42737
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10863
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 15:36
Нет никаких научных доказательств что утреннее солнце как-то по другому влияет на пробуждение человека Чем электрический теплый свет
Человек животное Социальное (по природе) и его всегда можно обмануть как и тех птичек,которым свет включаешь в 5 утра они сразу кушать просят,думают что день наступил,отключить свет они и спать собираются
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ни один ребенок не проснется когда вы будите его в темноте,в темной комнате,тихим шопотом,Сашенька просыпайся в школу пора...))
Тут любой уснет
Вам уже электричество провели в дома чтобы просыпаться и работать в темноте а вы до сих пор мракобесием занимаетесь))
Человек животное Социальное (по природе) и его всегда можно обмануть как и тех птичек,которым свет включаешь в 5 утра они сразу кушать просят,думают что день наступил,отключить свет они и спать собираются
Так и человеческий мозг,включи в 6 утра свет зимой,и пробуждение наступит за 3 минуты и никаких проблем у него не возникнет в коре головного мозга (научных доказательств нет)
Ни один ребенок не проснется когда вы будите его в темноте,в темной комнате,тихим шопотом,Сашенька просыпайся в школу пора...))
Тут любой уснет
Вам уже электричество провели в дома чтобы просыпаться и работать в темноте а вы до сих пор мракобесием занимаетесь))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 70
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 15:40
А как жили до изобретения часовых поясов? Вставали по солнцу?
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
Я вырос в деревне, и работаю с 13 лет. Так вот чтобы уехать на утреннюю дойку в поле, мы вставали в половине пятого утра. И всё равно это было до восхода солнца. А возвращались с вечерней дойки в половине одиннадцатого. После захода. Уезжали и приезжали в темноте. Часовые пояса в принципе не волновали.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4607
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 16:08
Блин, только что проснулся..
Пол часа назад..
Действительно, мне надо время примерно на 8 часов поменять..
Что то пагубно на меня действует оно..
Пол часа назад..
Действительно, мне надо время примерно на 8 часов поменять..
Что то пагубно на меня действует оно..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4607
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 16:11
Цитата:
И когда это нормальное время было у нас?
Маркс:
если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному.
если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному.
И когда это нормальное время было у нас?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1603
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 01.11.21 - 17:21
Цитата:
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Цитата:
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Цитата:
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Цитата:
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Цитата:
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться. А уж после восхода даже Добринцофф без труда выходит из спячки.
Цитата:
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время. Объяснять не буду, вы все-равно не поймете. Просто, если осреднить все факторы и принять во внимание стоны Добринцофф'а, то оптимальным (посмотрите слово в словаре) для нашей области будет смещение времени на один час назад относительно сегодняшнего.
abaika95:
Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...
Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...
Ну если у вас в голове мышца отвечает за мышление и познание, тогда примите соболезнование.
Цитата:
abaika95:
когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается
когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается
Вы видели рычажные весы? Ну напрягите мышцу свою в голове, может быть поймете чем отличается равновесие от сдвинутого равновесия.
Цитата:
abaika95:
А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область?
А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область?
Видимо, чтобы хоть как-то доказать упоротым, что норма это всегда лучше, чем вредное отклонение.
Цитата:
abaika95:
Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчас
Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчас
Нет, по всей видимости, вы как раз перенапрягли свою мышцу, превратив ее в подобие стены, от которой отскакивают любые здравые мысли.
Цитата:
abaika95:
Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))
Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))
Чем ближе к восходу, тем легче будет организму проснуться. А уж после восхода даже Добринцофф без труда выходит из спячки.
Цитата:
abaika95:
Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45
Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45
Открою вам еще один секрет, что полдень в течение года и в разных местах нашей области наступает в разное время. Объяснять не буду, вы все-равно не поймете. Просто, если осреднить все факторы и принять во внимание стоны Добринцофф'а, то оптимальным (посмотрите слово в словаре) для нашей области будет смещение времени на один час назад относительно сегодняшнего.
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