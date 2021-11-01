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≡ Почти 140 млн тенге потратили костанайцы в этом году на "красивые" номера
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42737
Почти 140 млн тенге потратили костанайцы в этом году на "красивые" номера
Отправлено: 01.11.21 - 15:43
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Всего через спецЦОНы Казахстана было оформлено 15 320 госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге. Больше всех «красивые» номера интересуют алматинцев, шымкентцев и жителей столицы.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
146
Re: Почти 140 млн тенге потратили костанайцы в этом году на...
Отправлено: 01.11.21 - 15:43
#1
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Дай бог, что бы эти деньги дошли до бюджета!!!
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
744
Re: Почти 140 млн тенге потратили костанайцы в этом году на...
Отправлено: 01.11.21 - 16:37
#2
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Сколько можно это мусолить?? Сейчас опять начнут крутыши писать что "а почему бы и нет",а нищеброды что лучше слетать в Египет за арабской любовью в дешевый отель и холодину с ветром :lol:
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