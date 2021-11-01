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≡ Что изменится в Казахстане с 1 ноября: платные дороги и почти бесплатные квартиры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42737
Что изменится в Казахстане с 1 ноября: платные дороги и почти бесплатные квартиры
Отправлено: 01.11.21 - 15:31
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В начале ноября для жителей Казахстана откроют еженедельные рейсы в самое сердце Европы, а школьников ждут долгожданные каникулы. О других, не менее важных изменениях, читайте в этом материале.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
166
Re: Что изменится в Казахстане с 1 ноября: платные дороги и...
Отправлено: 01.11.21 - 15:31
#1
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борзеют дорожники, если дороги платные введут во всему РК, то тогда пусть налог отменят на авто
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
146
Что изменится в Казахстане с 1 ноября: платные дороги и почти бесплатные квартиры
Отправлено: 01.11.21 - 15:50
#2
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Согласен заплатить за проезд по хорошей дороге. Есть участки дорог, на которых проклинаешь акима района! Непонятно, чем он занимается, и для чего он вообще поставлен на эту работу???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4607
Re: Что изменится в Казахстане с 1 ноября: платные дороги и...
Отправлено: 01.11.21 - 15:58
#3
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Хорошие новости..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
146
Что изменится в Казахстане с 1 ноября: платные дороги и почти бесплатные квартиры
Отправлено: 01.11.21 - 16:21
#4
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Неужели трудно один раз за лето сесть всем на один джип и проехать 100 или 150 км по республиканской трассе, проходящей по своему району? И сделать выводы по работе дорожников!!!
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