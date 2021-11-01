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Что изменится в Казахстане с 1 ноября: платные дороги и почти бесплатные квартиры
Что изменится в Казахстане с 1 ноября: платные дороги и почти бесплатные квартиры
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