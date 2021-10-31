Отправлено: - 15:29

maxsaf:

Одно и то же по 125му кругу, а нудный - я. Как таг?

Маркс:

В том, что на них поставили эксперимент, заставив жить со сдвинутым временем, т.е. поставили в условия отклонения от среднестатистических детей всего земного шара. А уж тут как повезет, может быть они станут какими-нибудь гениями и это отклонение даст новый толчок для развития человечества.

Маркс:

Гораздо меньше дней они будут ходить в темноте. Меньше, Карл! Вам же природа дала мозг, а Александр часы нарисовал, неужели трудно немного подумать,

Маркс:

А есть ли смысл в 100500 раз отвечать, может проще покидать в стену горохом.

Маркс:

Вот если бы не нужно было ходить на работу, в школу, детский сад и другие заведения, работающие по времени, то флешмоб жития в нормальном времени реализовался бы сам собой.

Тот самый:

Аналогично и с детьми, наверняка не зря они истерят по утрам зимой (организм сопротивляется)

Тот самый:

Обсуждали уже - они будут свой рабочий день начинать в темноте не 5 месяцев в году, а 2-3.

Тот самый:

Удивительное дело: практически весь мир зимой живёт с полднем в 12:00 +/- 30 минут, но в нашей

Цитата:НезнаюТут у НГ спрашивать надоОни во время поняли что эта тема по какой-то неведомой дури привлекает людей поспорить,она не несёт в себе ни политической,ни социальной ни какой либо другой полезной формы но спорить можно неделями)) как в том фильме Астерикс и Обеликс когда деревня спорила тухлая ли рыба у местного торговца или нет)))А чем больше спорим тем больше повышается читательский рейтингА на деле нудятинаЦитата:Господи ну как в эту голову помещается столько воды? Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг...Ну сравните те страны или области стран где люди годами живут в не своем часовом поясе,статистику привидите,что там дети все вымерли? Или процент больных больше?Цитата:У вас вроде тоже он есть но как до вас не дойдет что когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигаетсяНу будет воспитальницы приходить в темноте на работу и на час раньше с утра у них будет светлеть,уходить то с работы они всервоно будут в темноте!!! Час то свдинулся на вечер!! Они сколько ходили в темноте столько и будутЦитата:Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчасЦитата:А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область? Или им не надо было на работу ходить? Или они только к пенсионерам обращались которым плевать когда светает и когда темнеет?))Цитата:Конечно не зря а где же дети с радостью воспринимают поход в школу,по холоду и по ранью? Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))Цитата:А заканчивать свой рабочий день в темноте они сколько месяцев в году будут?Учёные определили уже что вреднее начинать день трудовой в темноте или заканчивать и потом идти по делам,в магазин закупаться и приходить домой все по темноте?Цитата:Удивительное делоНо полдень от слова пол дняТоесть ровно 12 часовУ вас же полдень по всей видимости может быть и 12:45 да? Что какбы намекает о том что переведи мы 1 час,мы будем ближе к нашему природному полудню?))Но открою вам маленький секретПолдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45Так что какая разница уже? В 12:45 у нас "полдень" будет или в 13:45? Все одно до природного не дотягивает юридически и фактически