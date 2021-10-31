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Добринцофф: Может быт дело в режиме дня? Ложитесь в 23 если вам так лучше.
Вот интересно, что позиция противников перевода сводится к одному и тому же аргументу, что перевод времени никак не влияет на здоровье человека. То есть тут главное приспособиться, на что обычно хватает трех дней: Цитата:
111: Примерно дня три.. А дальше все опять войдет в свое русло..
Но если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному. Просто пусть дважды два будет равно четырем и тогда хоть какое-то географическое правило будет соблюдаться, раз уж сдвиг солнечного полдня все-равно никакого влияния на человека не оказывает. И тогда будет достигнут консенсус, сторонники правильного времени замолчат, а противникам будет пофигу, они очень быстро привыкнут и все будут довольны.
abaika95: Дальше будет статья мнение от Денисова "Как ему в Костанае жить темно"
А вам что, жить светло? Или вам нравится ходить и ездить в полной темноте? В Костанае уже давно пора запрещать переходы улиц вне регулируемых перекрестков с наступлением темноты. Только так можно обезопасит пешеходов от увечий и смертей, а водителей от тюрем и душевных мук. Даже на образцовой улице Абая (язык не поворачивается назвать проспектом) фонари горят через один, а то и два пролета. Неужели трудно осветить пространство пешеходных переходов в целях сохранения костанайских жизней?Цитата:
abaika95: Уже дети родившиеся в 2004 выросли в этом времени и со школы выпустились они другого времени и не застали а Ведлер все для вернуть что-то хочет))
Ну может хоть будущих детей еще можно спасти, раз уж всех с 2004 уже загубили. Но вы, как всегда, дальше своего носа ничего не видите. Темнота - она же разная бывает, некоторую никакими лампочками не разгонишь.
Добринцофф: Интересно китайцы об этом знают? Их там полтора миллиарда,за этот год население увеличилось ещё на 7млн и при этом все живут в одном часовом поясе.
Опять 25! Пояс часовой в Китае один, а графики работы разные. Запад (Урумчи) начинают рабочий день в 10 утра, Пекин - в 8. Ок, давайте как в Китае: оставим время Астаны, но сделаем детсады и школы с 9 утра, на работу в 09:30-10:00, ваш магазин с 11:00 Некоторые страны с конца октября вводят такие зимние расписания вместо перевода времени.
Добринцофф: Не будет пофигу,вы своим никчёмным переводом воруете целый час рабочего светлого времени.
Разве что у тех, кто просыпается в обед? Таких единицы. А у нас в том и проблема, что большинство (школьники, студенты, работающие) зимой начинают свой рабочий день за 1-2 часа до восхода солнца. А детсады так вообще открыты с 7 утра - за 3 часа до восхода солнца в январе!
Маркс: А вам что, жить светло? Или вам нравится ходить и ездить в полной темноте? В Костанае уже давно пора запрещать переходы улиц вне регулируемых перекрестков с наступлением темноты
Я вообще-то имел ввиду позицию Денисова по переводу а не отношение его к дейтельности ЖКХ хотя и тут он может притянуть нужные факты в свою пользу Цитата:
Маркс: Ну может хоть будущих детей еще можно спасти, раз уж всех с 2004 уже загубили
В чем конкретно проявились загубленность детей рождённых с 2004 года? Больше болеют?больше суицидов?нужна статистика чтобы не быть голословным, Давайте спросим у Ведлер,она вроде как раз потрясала статистикой На общественных слушаниях о смертности по регионам))) правда потом эта статистика оказалось немного по другой теме,ну какая разница? Кто проверять будет да?) Цитата:
Alehander:
Хорошие часы Как раз для наших мракобесов Они в прошлом году вроде как запускали флешмоб,мол давайте демонстративно жить "на час назад"))) интересно до сих пор живут так или уже бросили эту идею? Цитата:
Тот самый: Опять не зная вопроса рассуждаете. Вот так и рожают с риском для здоровья, потому что значительная часть нашего населения и правители - невежды. А между тем, давно доказано, что работа в ночные смены увеличивает риск выкидыша у беременных женщин на 32%.
Перевод времени на 1 час как-то повлияет на отмену ночных смен для женщин? Цитата:
Тот самый: детсады так вообще открыты с 7 утра - за 3 часа до восхода солнца в январе!
И тут же Как перевод времени на 1 час повлияет на жизнь сотрудниц детских садов и на ребятишек? Детки всервоно будут по темноте идти в садик и вопитательницы также)))
100500 3же аргументов было что за что против Но почему-то все доводы ЗАшников сводятся к здоровью,хотя нет научных доказательств признанных ВОЗ к примеру о том что жизнь на час вперёд как-то влияет на здоровье людей Темболее когда время у нас от природного отличается почти на 2 часа Так есть ли смысл в спрашиваю я в 100500 раз переводить время на 1 час если ещё почти 1 час мы теряем так и так?
abaika95: В чем конкретно проявились загубленность детей рождённых с 2004 года?
В том, что на них поставили эксперимент, заставив жить со сдвинутым временем, т.е. поставили в условия отклонения от среднестатистических детей всего земного шара. А уж тут как повезет, может быть они станут какими-нибудь гениями и это отклонение даст новый толчок для развития человечества. А может быть они впоследствии дадут потомство, в котором будет присутствовать генетическое отклонение, ведущее человечество в тупик и природе придется жестоко исправлять эту ошибку. Думаю, что никто в здравом уме не хотел бы спорить с законами природы и отдавать своего ребенка безумным экспериментаторам, не представляющим себе и не контролирующим последствий чудовищных опытов над людьми.
Цитата:
abaika95: Как перевод времени на 1 час повлияет на жизнь сотрудниц детских садов и на ребятишек? Детки всервоно будут по темноте идти в садик и вопитательницы также)))
Гораздо меньше дней они будут ходить в темноте. Меньше, Карл! Вам же природа дала мозг, а Александр часы нарисовал, неужели трудно немного подумать, глядя на часы? К тому же не надо понимать все так буквально, ведь воздействие солнца начинается еще до его появления над горизонтом. Это как с магнитами, если их сдвигать магниты, то их взаимовлияние усиливается. Так и солнце проявляет свое влияние на земную природу максимально в географический полдень, а по обе стороны от полдня это влияние постепенно ослабевает.
Цитата:
abaika95: Так есть ли смысл в спрашиваю я в 100500 раз переводить время на 1 час если ещё почти 1 час мы теряем так и так?
А есть ли смысл в 100500 раз отвечать, может проще покидать в стену горохом.
abaika95: Они в прошлом году вроде как запускали флешмоб,мол давайте демонстративно жить "на час назад"))) интересно до сих пор живут так или уже бросили эту идею?
Вот если бы не нужно было ходить на работу, в школу, детский сад и другие заведения, работающие по времени, то флешмоб жития в нормальном времени реализовался бы сам собой. Чтобы проверить это, достаточно в выходной или праздничный день выйти на улицу и даже в 9 часов утра лицезреть пустоту улиц и тишину окружающего пространства, нарушаемого не только затобольским храпом г-на Добринцофф'а, но и всех остальных граждан Костаная, стремящихся отыграть у акимата потерянный час.
abaika95: Перевод времени на 1 час как-то повлияет на отмену ночных смен для женщин?
Вы не то ищите (или не хотите видеть?) в моих сообщениях. Работа в тёмное время суток вредна, это доказанный факт. Вредна настолько, что у женщин работающих в тёмное время суток случались выкидышы на 32% чаще, также в некоторых странах законодательно запрещено ставить беременных в ночные смены.
Аналогично и с детьми, наверняка не зря они истерят по утрам зимой (организм сопротивляется) и не зря опытные учителя не дают СОРов и СОЧей в первые уроки (успеваемость ниже будет). Я хочу сказать, что начинать рабочий день до восхода солнца - вредно для организма. Просто нет у нас учёных, которые взялись бы за этот вопрос да разнесли и осмеяли все доводы акимата и его преспешников.
Цитата:
abaika95: Как перевод времени на 1 час повлияет на жизнь сотрудниц детских садов и на ребятишек?
Обсуждали уже - они будут свой рабочий день начинать в темноте не 5 месяцев в году, а 2-3.
Удивительное дело: практически весь мир зимой живёт с полднем в 12:00 +/- 30 минут, но в нашей области Архимед&КО отвергают все научные доводы и пытаются убедить всех, что полдень в 13:45 - это норма
maxsaf: Одно и то же по 125му кругу, а нудный - я. Как таг?
Незнаю Тут у НГ спрашивать надо Они во время поняли что эта тема по какой-то неведомой дури привлекает людей поспорить,она не несёт в себе ни политической,ни социальной ни какой либо другой полезной формы но спорить можно неделями)) как в том фильме Астерикс и Обеликс когда деревня спорила тухлая ли рыба у местного торговца или нет))) А чем больше спорим тем больше повышается читательский рейтинг А на деле нудятина Цитата:
Маркс: В том, что на них поставили эксперимент, заставив жить со сдвинутым временем, т.е. поставили в условия отклонения от среднестатистических детей всего земного шара. А уж тут как повезет, может быть они станут какими-нибудь гениями и это отклонение даст новый толчок для развития человечества.
Господи ну как в эту голову помещается столько воды? Ну у вас есть голова на плечах (я уверен) в этой голове есть мышца тобиш мозг который отвечает за мышление и познавания мира вокруг... Ну сравните те страны или области стран где люди годами живут в не своем часовом поясе,статистику привидите,что там дети все вымерли? Или процент больных больше? Цитата:
Маркс: Гораздо меньше дней они будут ходить в темноте. Меньше, Карл! Вам же природа дала мозг, а Александр часы нарисовал, неужели трудно немного подумать,
У вас вроде тоже он есть но как до вас не дойдет что когда где-то сдвигают в другом месте оно выдвигается Ну будет воспитальницы приходить в темноте на работу и на час раньше с утра у них будет светлеть,уходить то с работы они всервоно будут в темноте!!! Час то свдинулся на вечер!! Они сколько ходили в темноте столько и будут Цитата:
Маркс: А есть ли смысл в 100500 раз отвечать, может проще покидать в стену горохом.
Я по всей видимости этим и занимаюсь сейчасЦитата:
Маркс: Вот если бы не нужно было ходить на работу, в школу, детский сад и другие заведения, работающие по времени, то флешмоб жития в нормальном времени реализовался бы сам собой.
А зачем тогда Ведлер и КО кричали об этом флешмобе на всю область? Или им не надо было на работу ходить? Или они только к пенсионерам обращались которым плевать когда светает и когда темнеет?)) Цитата:
Тот самый: Аналогично и с детьми, наверняка не зря они истерят по утрам зимой (организм сопротивляется)
Конечно не зря а где же дети с радостью воспринимают поход в школу,по холоду и по ранью? Пусть хоть светло будет как днём в 8 утра,от этого ребенок который просидел до 12 ночи в сотке,довольным не проснется в школу))
Цитата:
Тот самый: Обсуждали уже - они будут свой рабочий день начинать в темноте не 5 месяцев в году, а 2-3.
А заканчивать свой рабочий день в темноте они сколько месяцев в году будут? Учёные определили уже что вреднее начинать день трудовой в темноте или заканчивать и потом идти по делам,в магазин закупаться и приходить домой все по темноте?Цитата:
Тот самый: Удивительное дело: практически весь мир зимой живёт с полднем в 12:00 +/- 30 минут, но в нашей
Удивительное дело Но полдень от слова пол дня Тоесть ровно 12 часов У вас же полдень по всей видимости может быть и 12:45 да? Что какбы намекает о том что переведи мы 1 час,мы будем ближе к нашему природному полудню?)) Но открою вам маленький секрет Полдень это полдень 12:00 и никакие не 12:20,ни 12:30 и уж точно не 12:45 Так что какая разница уже? В 12:45 у нас "полдень" будет или в 13:45? Все одно до природного не дотягивает юридически и фактически
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