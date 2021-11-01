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Костанайские спортсмены успешно выступили на первом чемпионате мира по абсолютно реальному бою
Костанайские спортсмены успешно выступили на первом чемпионате мира по абсолютно реальному бою
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