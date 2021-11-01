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≡ Костанайские спортсмены успешно выступили на первом чемпионате мира по абсолютно реальному бою
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42736
Костанайские спортсмены успешно выступили на первом чемпионате мира по абсолютно реальному бою
Отправлено: 01.11.21 - 14:09
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Абсолютно реальный бой - это новый вид единоборств. Он наиболее похож на армейский рукопашный бой. В этих видах незначительно разнятся некоторые правила. Также в абсолютно реальном бое чуть другая бальная система ударов рук и ног.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
139
Re: Костанайские спортсмены успешно выступили на первом...
Отправлено: 01.11.21 - 14:09
#1
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красавцы!! так держать!!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10863
Re: Костанайские спортсмены успешно выступили на первом...
Отправлено: 01.11.21 - 14:18
#2
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Цитата:
Всего в Одинцово собралось свыше 520 спортсменов, представлявших Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Узбекистан, Украину и Центрально-Африканскую Республику, а также Абхазию, отдельно Кабардино-Балкарию и непризнанные Донецкую народную республику, Луганскую народную республику и Приднестровскую Молдавскую Республику.

Вопрос
А как юридически спортсмены из непризнанных республик могут соревноваться со спортсменами из стран признанных мировым сообществом?
Тоесть,завтра ребята из поселка Красные Казюли верхнепышменского района челябинской области объявят свой поселок республикой,издадут свою конституцию и флаг нарисуют.Их не признает ни одно государство,ну кроме Таких же не признанных республик ДНР,ПНР,Сомалиленд,Западный Тоголенд,Вазиристан и Пунтленд но ребята всервоно поедут на соревнование в Москву от имени своей "страны" Народной Республики Красные Казюли??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4253
Re: Костанайские спортсмены успешно выступили на первом...
Отправлено: 01.11.21 - 14:22
#3
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в первенстве мира, в чемпионате мира.____Чем о отличаются? :-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2289
Костанайские спортсмены успешно выступили на первом чемпионате мира по абсолютно реальному бою
Отправлено: 01.11.21 - 14:45
#4
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очередной чемпионат "Водокачки".
Цитата:
abaika95:
А как юридически спортсмены из непризнанных республик могут соревноваться со спортсменами из стран признанных мировым сообществом?

это очередной вид никем не признанного вида спорта. Одних только непризнанных никем разновидностей карате десятки. Подобные единоборства называются смехотворно -очередное мудо (кудо, дайку-кудо, манджуридо...)
Цитата:

Жалгас Ибраим выполнил норматив мастера спорта международного класса

абсолютная филькина грамота все подобные титулы в непризнанных видах спорта.

[Исправлено: юля елиссева, 01.11.2021 - 15:00]
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
142
Re: Костанайские спортсмены успешно выступили на первом...
Отправлено: 01.11.21 - 14:53
#5
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Кто отвечать, будет в случае гибели подростка в узаконенной драке на ринге? В 70 годах я, кочегар угольной котельни, практиковал в боксе удар в переносицу, боксеру попрыгунчику, который докучал мне набором очков против меня!Говорят болели долго эти хлопчики!
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