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Всего в Одинцово собралось свыше 520 спортсменов, представлявших Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Узбекистан, Украину и Центрально-Африканскую Республику, а также Абхазию, отдельно Кабардино-Балкарию и непризнанные Донецкую народную республику, Луганскую народную республику и Приднестровскую Молдавскую Республику.

Цитата:ВопросА как юридически спортсмены из непризнанных республик могут соревноваться со спортсменами из стран признанных мировым сообществом?Тоесть,завтра ребята из поселка Красные Казюли верхнепышменского района челябинской области объявят свой поселок республикой,издадут свою конституцию и флаг нарисуют.Их не признает ни одно государство,ну кроме Таких же не признанных республик ДНР,ПНР,Сомалиленд,Западный Тоголенд,Вазиристан и Пунтленд но ребята всервоно поедут на соревнование в Москву от имени своей "страны" Народной Республики Красные Казюли??