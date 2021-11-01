Отправлено: - 14:26

maxsaf:

Причем виновен не просто в незнании языка, или только этих пару слов - а сразу в сепаратизме

Цитата:Ну я уже 10 раз говорилОн радикализирвался В своих принципахЭто очень легко получается,когда ты отстаиваешь своем мнение аргументировано а тебя со всех строго начинают поливать просто потоками грязи не поняв смысла твоего мненияВот как тебя с ХТочь в точь,ты пытался объяснить с позиции аргументации,нет пришли таракашки и букашки и начали просто назло накидывать тебе в корзинуТут и тебя понесло к слову...А куата то не могло не понести после того как его облаяла рашкинская пропогониха Симонян и иже с ней все остальныеКуат теперь за всеми русскими будет видеть лицо одной НЕДОармянки))Вот и пытается определить свой-чужойПрикольно было когда он на денисовских госслужащих нарвался,которые мало того что бухали на работе так ещё и в сети при этом сидели, клоуны)))Интересно привлекли их к совету по этике или мимо ушей пропустили?