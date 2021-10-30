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Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
N
Я робот(Пользователи)
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- 42732
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 09:55
Во время школьного бала на тему «Гарри Поттера» восьмиклассник в шутку надел юбку. Это вызвало возмущение куратора, и она силой отвела ученика к школьному психологу, после чего и случилась трагедия.
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Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 17:05
Цитата:
Как думаешь, чуваки на фотке - геи, или просто прикалываются над геями? Если начать прикалываться над геями - сам станешь геем? Я когда-нибудь стану Мариком, любителем выкладывать фотки ляшек конины, если буду долго прикалываться с этого?
111:
Вот эти тоже с малого начинали.. А может просто так оделись..
Вот эти тоже с малого начинали.. А может просто так оделись..
Как думаешь, чуваки на фотке - геи, или просто прикалываются над геями? Если начать прикалываться над геями - сам станешь геем? Я когда-нибудь стану Мариком, любителем выкладывать фотки ляшек конины, если буду долго прикалываться с этого?
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 17:07
Цитата:
Раздал стиля))
Козлов я:
Раздал стиля))
l
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 123
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 18:56
Прийти мальчику в юбке вообще не должно было вызвать такой резонанс. Актеры в фильмах часто переодеваются в женщин, причём не важно какой страны фильм, (например небезызвестный "Келинка Сабина"). На свадьбах часто бывает, что ради конкурсов или прочих приколов, переодеваются мужчины в женское. Много ещё где, сейчас и не вспомню. Национальная мужская одежда многих стран включает в себя юбку или похожую на неё вещь.
Учителю не надо было так реагировать на это, просто бы пожурила бы пацана наедине, упирая на то что это школа это не цирк и всё, ничего бы не произошло. Все бы посмеялись и всё.
Гнать надо в шею такого педагога, тем более она куратор класса, априори должна знать своих учеников, иметь подход к каждому. А так подняла кипиш отправила к психологу. Здесь важно не то, что сказал психолог ему, а сам факт такой реакции учителя и таскания к психологу. Затем наверняка позвонила родителям, а те ещё и добавили, возможно в резких выражениях (про опущение и прочее)... и вот итог. Недаром отец мальчика, просит оставить их в покое и никого не винит.
И причём тут учителя-американцы? Как будто дети не пользуются интернетом, не смотрят тв и прочее. Всякого мусора кругом хватает, например Моргенштерн - мнящий себя известной личностью и кому-то интересным.
В обычной школе такого бы не произошло. Я имею ввиду не юбку, а последующую реакцию его одноклассников. Разбалованные, считающие себя хозяевами жизни, за каждым стоят деньги и власть родителей, вот и устраивают дебоши.
[Исправлено: ladas, 30.10.2021 - 18:57]
[Исправлено: ladas, 30.10.2021 - 19:00]
Учителю не надо было так реагировать на это, просто бы пожурила бы пацана наедине, упирая на то что это школа это не цирк и всё, ничего бы не произошло. Все бы посмеялись и всё.
Гнать надо в шею такого педагога, тем более она куратор класса, априори должна знать своих учеников, иметь подход к каждому. А так подняла кипиш отправила к психологу. Здесь важно не то, что сказал психолог ему, а сам факт такой реакции учителя и таскания к психологу. Затем наверняка позвонила родителям, а те ещё и добавили, возможно в резких выражениях (про опущение и прочее)... и вот итог. Недаром отец мальчика, просит оставить их в покое и никого не винит.
И причём тут учителя-американцы? Как будто дети не пользуются интернетом, не смотрят тв и прочее. Всякого мусора кругом хватает, например Моргенштерн - мнящий себя известной личностью и кому-то интересным.
В обычной школе такого бы не произошло. Я имею ввиду не юбку, а последующую реакцию его одноклассников. Разбалованные, считающие себя хозяевами жизни, за каждым стоят деньги и власть родителей, вот и устраивают дебоши.
[Исправлено: ladas, 30.10.2021 - 18:57]
[Исправлено: ladas, 30.10.2021 - 19:00]
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 19:32
Цитата:
Ну известности ему не занимать, а по рейтингу доверия он на первом месте среди молодежи. Не хвалю, наоборот, показываю, насколько все плохо.
ladas:
Моргенштерн - мнящий себя известной личностью и кому-то интересным.
Моргенштерн - мнящий себя известной личностью и кому-то интересным.
Ну известности ему не занимать, а по рейтингу доверия он на первом месте среди молодежи. Не хвалю, наоборот, показываю, насколько все плохо.
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 19:48
Интересно, если б у Путина была сеть школ, там бы процветал гомосексуализм?
Конечно нет..
Доведите вашу мысль до логического конца, что вы хотите этим сказать?
Конечно нет..
Доведите вашу мысль до логического конца, что вы хотите этим сказать?
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 23:55
Насколько я понял из статьи, в тот день было что-то там связанное с Гарри Поттером. А если бы все подряд начали носить круглые очки и рисовать себе на лбу молнии, то как бы отреагировал куратор? Отправил бы всех к окулисту? Да и пацан с какой-то тонкой психикой оказался. Хотя мы и не знаем, что ему там этот психолог наговорил.
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 31.10.21 - 00:12
Цитата:
Хм..
Ну приколись где нибудь у нас или в России..
Я же написал, что дело в другом.
В чем именно, читай сам..
maxsaf:
Как думаешь, чуваки на фотке - геи, или просто прикалываются над геями
Как думаешь, чуваки на фотке - геи, или просто прикалываются над геями
Хм..
Ну приколись где нибудь у нас или в России..
Я же написал, что дело в другом.
В чем именно, читай сам..
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 31.10.21 - 00:15
Цитата:
Зачем ее доводить?
И так ясно, что было бы с этими больными людьми..
Ну не в сартире конечно бы замочили, но лечить стали бы..
Мне нравится как с ними поступают в Чечне, где правит друг Путина господин Кадыров..
Но то уже со взрослыми..
сайлау курманов:
Доведите вашу мысль до логического конца, что вы хотите этим сказать?
Доведите вашу мысль до логического конца, что вы хотите этим сказать?
Зачем ее доводить?
И так ясно, что было бы с этими больными людьми..
Ну не в сартире конечно бы замочили, но лечить стали бы..
Мне нравится как с ними поступают в Чечне, где правит друг Путина господин Кадыров..
Но то уже со взрослыми..
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 31.10.21 - 00:17
Цитата:
Ну эти психически неуравновешенные дети не актеры, да и не в шоубизнесе они находятся.
Они всего лишь ученики в стране, где пока официально не разрешили гомосексуализм и содомию..
ladas:
Актеры в фильмах
Актеры в фильмах
Ну эти психически неуравновешенные дети не актеры, да и не в шоубизнесе они находятся.
Они всего лишь ученики в стране, где пока официально не разрешили гомосексуализм и содомию..
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 31.10.21 - 00:19
Надо чтоб этот психолог поговорил с казнокрадами, для чего они воруют народные деньги, авось результат превзойдет все решения суда по таким делам
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 31.10.21 - 00:31
Бирманцы тоже носят юбки, не только шотландцы. И некоторые племена вьетнамцев, если мне не изменяет память.
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 31.10.21 - 00:36
Цитата:
Ну пусть летят в Бирму или Тайланд и одевают там что хотят в школах..
Тут, пока они занимаются содомией в школах, кто из них вырастит или что?
И так креново живем, а если еще и геи будут править тут балом через лет 15, будет полный отпад..
Уже не ваш земляк:
Бирманцы тоже носят юбки, не
Бирманцы тоже носят юбки, не
Ну пусть летят в Бирму или Тайланд и одевают там что хотят в школах..
Тут, пока они занимаются содомией в школах, кто из них вырастит или что?
И так креново живем, а если еще и геи будут править тут балом через лет 15, будет полный отпад..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 138
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 01.11.21 - 12:00
Цитата:
А они занимались содомией? Или одел юбку и все - Содом и Гоморра??
Я тогда вообще грешник, я на мероприятии дважды одевался в платье, с колготками/чулками, бюстгальтером и париком, гореть мне в аду видимо.
Цитата:
Если мне не изменяет память, то у кучи азиатских народов они есть.
111:
Тут, пока они занимаются содомией в школах, кто из них вырастит или что?
Тут, пока они занимаются содомией в школах, кто из них вырастит или что?
А они занимались содомией? Или одел юбку и все - Содом и Гоморра??
Я тогда вообще грешник, я на мероприятии дважды одевался в платье, с колготками/чулками, бюстгальтером и париком, гореть мне в аду видимо.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Бирманцы тоже носят юбки, не только шотландцы. И некоторые племена вьетнамцев, если мне не изменяет память.
Бирманцы тоже носят юбки, не только шотландцы. И некоторые племена вьетнамцев, если мне не изменяет память.
Если мне не изменяет память, то у кучи азиатских народов они есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10857
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 01.11.21 - 12:42
Цитата:
Уж точно не отмена золотых колец))
Или золотое кольцо сразу как-то влияет на умственные и организаторские способности человека? Цитата:
Странно львиная доля госслужащих СССР училась в СССР а всервоно страну развалили
Может проблема не в том,кто где учится? Цитата:
А во времена империи этих ребят ещё бы от церкви отлучили)) а ещё раньше публично бы пороли на площади за содомию
Но времена меняются
Все что раньше считалось плохим сегодня перешло в стан нейтрального
Ну вот плевать мне если честно,если Сейчас пацан косит под милохина,красит ногти и носит юбку ради эпатажа
Это его личное дело и дело его родителей если на то пошло
Нет признаков аморальности или хулиганства в том что пацан эпатажит на публику
Стив Джобс вон тоже хиппи был,ходил без обуви по универу,ездил в Индию духовно просвещаться и вообще вел себя как типичный хипоман 70ых что для консервативного общества США тогда было не очень приятно, и что он потом каким-то не таким вырос? В 80ые уже стал типичный коммерсант и делюга в костюме и очках
Маяковский публику шокировал по молодости вырежаясь в жёлтую кофту И цилиндр (да тогда это считалось вау эпатаж) Есенин под хулигана косил,матерясь на выступлениях и кидая в публику всякое со сцены,а Пушкин как обьезничал во время учёбы это вообще отдельная история и ничего,сейчас все в школьной программе,серьезными дядьками с портретов глядят
Перебесились в свое время
А если не дать молодому выразить свой нигилизм На публику в юности,то он начнет замыкаться в себе, и что хуже его нигилизм выстрелит годам к 50ти))) начнет юбку носить и ногти красить вот тогда уже психолог потребуется точно
Козлов я:
Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?
Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?
Уж точно не отмена золотых колец))
Или золотое кольцо сразу как-то влияет на умственные и организаторские способности человека? Цитата:
Артем Марусич:
Мне кажется, что те, кто будут управлять этой страной, учатся не в этой школе и не в этой стране.
Мне кажется, что те, кто будут управлять этой страной, учатся не в этой школе и не в этой стране.
Странно львиная доля госслужащих СССР училась в СССР а всервоно страну развалили
Может проблема не в том,кто где учится? Цитата:
Добринцофф:
Под Милохина косят,тот на муз.тв пришёл в юбке. На складской летом пацаны работали на арбузах один с зелёными крашенными ногтями под Милохина,другой с такими же черными под "моргена",а в моё время визит к психологу бы не понадобился,если бы даже кто и решился на такое,то отгрёб бы по полной программе.
Под Милохина косят,тот на муз.тв пришёл в юбке. На складской летом пацаны работали на арбузах один с зелёными крашенными ногтями под Милохина,другой с такими же черными под "моргена",а в моё время визит к психологу бы не понадобился,если бы даже кто и решился на такое,то отгрёб бы по полной программе.
А во времена империи этих ребят ещё бы от церкви отлучили)) а ещё раньше публично бы пороли на площади за содомию
Но времена меняются
Все что раньше считалось плохим сегодня перешло в стан нейтрального
Ну вот плевать мне если честно,если Сейчас пацан косит под милохина,красит ногти и носит юбку ради эпатажа
Это его личное дело и дело его родителей если на то пошло
Нет признаков аморальности или хулиганства в том что пацан эпатажит на публику
Стив Джобс вон тоже хиппи был,ходил без обуви по универу,ездил в Индию духовно просвещаться и вообще вел себя как типичный хипоман 70ых что для консервативного общества США тогда было не очень приятно, и что он потом каким-то не таким вырос? В 80ые уже стал типичный коммерсант и делюга в костюме и очках
Маяковский публику шокировал по молодости вырежаясь в жёлтую кофту И цилиндр (да тогда это считалось вау эпатаж) Есенин под хулигана косил,матерясь на выступлениях и кидая в публику всякое со сцены,а Пушкин как обьезничал во время учёбы это вообще отдельная история и ничего,сейчас все в школьной программе,серьезными дядьками с портретов глядят
Перебесились в свое время
А если не дать молодому выразить свой нигилизм На публику в юности,то он начнет замыкаться в себе, и что хуже его нигилизм выстрелит годам к 50ти))) начнет юбку носить и ногти красить вот тогда уже психолог потребуется точно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10857
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 01.11.21 - 12:49
В этом же случае было какоето тематическое мероприятие по Гарри потеру
И парень решил одеться как Гарри но почему-то подозрительно не заметил что у того не юбка была школьной формой а обычные штаны, свитер и накидка до пола...
Куратор отчитал парня за неподобающий вид (хотя изначально надо было обговаривать,в какого конкретно персонажа и как можно одеваться)
Парень ранимый оказался,темболее когда за юбку тебя отчитывают перед всем классом
В общем вполне обыкновенная ситуация для подросткового периода
Куратора уволят теперь По статье,под Уголовную статью о доведении до самоубийства как по мне деяние не дотянуло
И парень решил одеться как Гарри но почему-то подозрительно не заметил что у того не юбка была школьной формой а обычные штаны, свитер и накидка до пола...
Куратор отчитал парня за неподобающий вид (хотя изначально надо было обговаривать,в какого конкретно персонажа и как можно одеваться)
Парень ранимый оказался,темболее когда за юбку тебя отчитывают перед всем классом
В общем вполне обыкновенная ситуация для подросткового периода
Куратора уволят теперь По статье,под Уголовную статью о доведении до самоубийства как по мне деяние не дотянуло
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