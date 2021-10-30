Отправлено: - 12:42

Козлов я:

Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?

Артем Марусич:

Мне кажется, что те, кто будут управлять этой страной, учатся не в этой школе и не в этой стране.

Добринцофф:

Под Милохина косят,тот на муз.тв пришёл в юбке. На складской летом пацаны работали на арбузах один с зелёными крашенными ногтями под Милохина,другой с такими же черными под "моргена",а в моё время визит к психологу бы не понадобился,если бы даже кто и решился на такое,то отгрёб бы по полной программе.

Цитата:Уж точно не отмена золотых колец))Или золотое кольцо сразу как-то влияет на умственные и организаторские способности человека? Цитата:Странно львиная доля госслужащих СССР училась в СССР а всервоно страну развалилиМожет проблема не в том,кто где учится? Цитата:А во времена империи этих ребят ещё бы от церкви отлучили)) а ещё раньше публично бы пороли на площади за содомиюНо времена меняютсяВсе что раньше считалось плохим сегодня перешло в стан нейтральногоНу вот плевать мне если честно,если Сейчас пацан косит под милохина,красит ногти и носит юбку ради эпатажаЭто его личное дело и дело его родителей если на то пошлоНет признаков аморальности или хулиганства в том что пацан эпатажит на публикуСтив Джобс вон тоже хиппи был,ходил без обуви по универу,ездил в Индию духовно просвещаться и вообще вел себя как типичный хипоман 70ых что для консервативного общества США тогда было не очень приятно, и что он потом каким-то не таким вырос? В 80ые уже стал типичный коммерсант и делюга в костюме и очкахМаяковский публику шокировал по молодости вырежаясь в жёлтую кофту И цилиндр (да тогда это считалось вау эпатаж) Есенин под хулигана косил,матерясь на выступлениях и кидая в публику всякое со сцены,а Пушкин как обьезничал во время учёбы это вообще отдельная история и ничего,сейчас все в школьной программе,серьезными дядьками с портретов глядятПеребесились в свое времяА если не дать молодому выразить свой нигилизм На публику в юности,то он начнет замыкаться в себе, и что хуже его нигилизм выстрелит годам к 50ти))) начнет юбку носить и ногти красить вот тогда уже психолог потребуется точно