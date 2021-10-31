Отправлено: - 11:52

Маркс:

А вам что, жить светло? Или вам нравится ходить и ездить в полной темноте? В Костанае уже давно пора запрещать переходы улиц вне регулируемых перекрестков с наступлением темноты

Маркс:

Ну может хоть будущих детей еще можно спасти, раз уж всех с 2004 уже загубили

Alehander:



Тот самый:

Опять не зная вопроса рассуждаете. Вот так и рожают с риском для здоровья, потому что значительная часть нашего населения и правители - невежды. А между тем, давно доказано, что работа в ночные смены увеличивает риск выкидыша у беременных женщин на 32%.

Тот самый:

детсады так вообще открыты с 7 утра - за 3 часа до восхода солнца в январе!

Цитата:Я вообще-то имел ввиду позицию Денисова по переводу а не отношение его к дейтельности ЖКХ хотя и тут он может притянуть нужные факты в свою пользуЦитата:В чем конкретно проявились загубленность детей рождённых с 2004 года? Больше болеют?больше суицидов?нужна статистика чтобы не быть голословным, Давайте спросим у Ведлер,она вроде как раз потрясала статистикой На общественных слушаниях о смертности по регионам))) правда потом эта статистика оказалось немного по другой теме,ну какая разница? Кто проверять будет да?)Цитата:Хорошие часыКак раз для наших мракобесовОни в прошлом году вроде как запускали флешмоб,мол давайте демонстративно жить "на час назад"))) интересно до сих пор живут так или уже бросили эту идею?Цитата:Перевод времени на 1 час как-то повлияет на отмену ночных смен для женщин?Цитата:И тут жеКак перевод времени на 1 час повлияет на жизнь сотрудниц детских садов и на ребятишек? Детки всервоно будут по темноте идти в садик и вопитательницы также)))100500 3же аргументов было что за что противНо почему-то все доводы ЗАшников сводятся к здоровью,хотя нет научных доказательств признанных ВОЗ к примеру о том что жизнь на час вперёд как-то влияет на здоровье людейТемболее когда время у нас от природного отличается почти на 2 часаТак есть ли смысл в спрашиваю я в 100500 раз переводить время на 1 час если ещё почти 1 час мы теряем так и так?