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Добринцофф: Может быт дело в режиме дня? Ложитесь в 23 если вам так лучше.
Вот интересно, что позиция противников перевода сводится к одному и тому же аргументу, что перевод времени никак не влияет на здоровье человека. То есть тут главное приспособиться, на что обычно хватает трех дней: Цитата:
111: Примерно дня три.. А дальше все опять войдет в свое русло..
Но если нет никакого влияния, то ничего не изменится, если вернуть это время к нормальному. Просто пусть дважды два будет равно четырем и тогда хоть какое-то географическое правило будет соблюдаться, раз уж сдвиг солнечного полдня все-равно никакого влияния на человека не оказывает. И тогда будет достигнут консенсус, сторонники правильного времени замолчат, а противникам будет пофигу, они очень быстро привыкнут и все будут довольны.
abaika95: Дальше будет статья мнение от Денисова "Как ему в Костанае жить темно"
А вам что, жить светло? Или вам нравится ходить и ездить в полной темноте? В Костанае уже давно пора запрещать переходы улиц вне регулируемых перекрестков с наступлением темноты. Только так можно обезопасит пешеходов от увечий и смертей, а водителей от тюрем и душевных мук. Даже на образцовой улице Абая (язык не поворачивается назвать проспектом) фонари горят через один, а то и два пролета. Неужели трудно осветить пространство пешеходных переходов в целях сохранения костанайских жизней?Цитата:
abaika95: Уже дети родившиеся в 2004 выросли в этом времени и со школы выпустились они другого времени и не застали а Ведлер все для вернуть что-то хочет))
Ну может хоть будущих детей еще можно спасти, раз уж всех с 2004 уже загубили. Но вы, как всегда, дальше своего носа ничего не видите. Темнота - она же разная бывает, некоторую никакими лампочками не разгонишь.
Добринцофф: Интересно китайцы об этом знают? Их там полтора миллиарда,за этот год население увеличилось ещё на 7млн и при этом все живут в одном часовом поясе.
Опять 25! Пояс часовой в Китае один, а графики работы разные. Запад (Урумчи) начинают рабочий день в 10 утра, Пекин - в 8. Ок, давайте как в Китае: оставим время Астаны, но сделаем детсады и школы с 9 утра, на работу в 09:30-10:00, ваш магазин с 11:00 Некоторые страны с конца октября вводят такие зимние расписания вместо перевода времени.
Добринцофф: Не будет пофигу,вы своим никчёмным переводом воруете целый час рабочего светлого времени.
Разве что у тех, кто просыпается в обед? Таких единицы. А у нас в том и проблема, что большинство (школьники, студенты, работающие) зимой начинают свой рабочий день за 1-2 часа до восхода солнца. А детсады так вообще открыты с 7 утра - за 3 часа до восхода солнца в январе!
Маркс: А вам что, жить светло? Или вам нравится ходить и ездить в полной темноте? В Костанае уже давно пора запрещать переходы улиц вне регулируемых перекрестков с наступлением темноты
Я вообще-то имел ввиду позицию Денисова по переводу а не отношение его к дейтельности ЖКХ хотя и тут он может притянуть нужные факты в свою пользу Цитата:
Маркс: Ну может хоть будущих детей еще можно спасти, раз уж всех с 2004 уже загубили
В чем конкретно проявились загубленность детей рождённых с 2004 года? Больше болеют?больше суицидов?нужна статистика чтобы не быть голословным, Давайте спросим у Ведлер,она вроде как раз потрясала статистикой На общественных слушаниях о смертности по регионам))) правда потом эта статистика оказалось немного по другой теме,ну какая разница? Кто проверять будет да?) Цитата:
Alehander:
Хорошие часы Как раз для наших мракобесов Они в прошлом году вроде как запускали флешмоб,мол давайте демонстративно жить "на час назад"))) интересно до сих пор живут так или уже бросили эту идею? Цитата:
Тот самый: Опять не зная вопроса рассуждаете. Вот так и рожают с риском для здоровья, потому что значительная часть нашего населения и правители - невежды. А между тем, давно доказано, что работа в ночные смены увеличивает риск выкидыша у беременных женщин на 32%.
Перевод времени на 1 час как-то повлияет на отмену ночных смен для женщин? Цитата:
Тот самый: детсады так вообще открыты с 7 утра - за 3 часа до восхода солнца в январе!
И тут же Как перевод времени на 1 час повлияет на жизнь сотрудниц детских садов и на ребятишек? Детки всервоно будут по темноте идти в садик и вопитательницы также)))
100500 3же аргументов было что за что против Но почему-то все доводы ЗАшников сводятся к здоровью,хотя нет научных доказательств признанных ВОЗ к примеру о том что жизнь на час вперёд как-то влияет на здоровье людей Темболее когда время у нас от природного отличается почти на 2 часа Так есть ли смысл в спрашиваю я в 100500 раз переводить время на 1 час если ещё почти 1 час мы теряем так и так?
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