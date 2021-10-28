Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как украсть 117 миллионов тенге...
Как украсть 117 миллионов тенге...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42732
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 03:55
Жители Нур-Султана, 24-летние Диана Кымбатпаева и Айткуль Байгожина, а также 25-летний Ержан Рахмжан разработали преступный план и похитили 116 900 000 тенге у пассажирки поезда Костанай - Алматы. «НГ» выяснила по судебным материалам, чем закончилась эта криминальная история.
Читать статью
Читать статью
Re: Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 03:55
Дочка папу обокрала
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 743
Re: Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:16
Какие нервы надо иметь,чтобы это всё перенести и жить с этим. Хорошая богатая семья,всего вдоволь и такое. Как,зачем?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4602
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:24
С жиру бесятся детишки богатеев..
У них все есть, придумывают себе сторис в инстаграмм..
У них все есть, придумывают себе сторис в инстаграмм..
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:25
В России вообще нет обменников. Только в банке можно поменять.
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:27
Цитата:
----Вопрос - зачем везти наличку в столицу??
111:
----Вопрос - зачем везти наличку в столицу??
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4602
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:29
Можно пять четырехкомнатных квартир в центре Костаная купить..
Или 4, но по лучше..
Вот где бабло, на спекуляциях в прямом смысле..
Не понятно, почему имея такое бабло, не купил Раф-4, или Сантафе..
Какую то 626..
Для урока папашке, надо было все растранжирить..
Или 4, но по лучше..
Вот где бабло, на спекуляциях в прямом смысле..
Не понятно, почему имея такое бабло, не купил Раф-4, или Сантафе..
Какую то 626..
Для урока папашке, надо было все растранжирить..
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:38
Цитата:
--- Открывай тоже обменник
111:
--- Открывай тоже обменник
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 489
Re: Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 29.10.21 - 23:23
Цитата:
Мутная тема однако. Возможно и отец был в теме.Если бы не нашли негодяев то отец загрузил бы курьера и взыскал с неё эту сумму.
Информацию о номере вагона, в котором 31 мая из Костаная в Нур-Султан должен был ехать курьер с деньгами, Кымбатпаева передала Байгожиной.
Источник:
Источник:
Мутная тема однако. Возможно и отец был в теме.Если бы не нашли негодяев то отец загрузил бы курьера и взыскал с неё эту сумму.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8027
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 29.10.21 - 23:36
Цитата:
И не стал бы вступаться за подельников, за дочь понятно, но за других впрягаться не комильфо, когда сам типа жертва.
ПолиграфЪ Боярышников:
Мутная тема однако. Возможно и отец был в теме.
Мутная тема однако. Возможно и отец был в теме.
И не стал бы вступаться за подельников, за дочь понятно, но за других впрягаться не комильфо, когда сам типа жертва.
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 29.10.21 - 23:43
Цитата:
Дань монголо-татарском игу
Гога:
Вопрос - зачем везти наличку в столицу??
Вопрос - зачем везти наличку в столицу??
Дань монголо-татарском игу
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 29.10.21 - 23:45
Цитата:
От кого именно дочка узнала - тот и подельник ))
ПолиграфЪ Боярышников:
Возможно и отец был в теме
Возможно и отец был в теме
От кого именно дочка узнала - тот и подельник ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4888
Re: Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 01.11.21 - 07:05
Если бы не нашли негодяев то отец загрузил бы курьера и взыскал с неё эту сумму
А что с неё взять?
А что с неё взять?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать