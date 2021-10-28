Как украсть 117 миллионов тенге...

Отправлено: - 15:29

Можно пять четырехкомнатных квартир в центре Костаная купить..

Или 4, но по лучше..

Вот где бабло, на спекуляциях в прямом смысле..

Не понятно, почему имея такое бабло, не купил Раф-4, или Сантафе..

Какую то 626..

Для урока папашке, надо было все растранжирить..