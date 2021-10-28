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≡ Как украсть 117 миллионов тенге...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42732
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 03:55
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Жители Нур-Султана, 24-летние Диана Кымбатпаева и Айткуль Байгожина, а также 25-летний Ержан Рахмжан разработали преступный план и похитили 116 900 000 тенге у пассажирки поезда Костанай - Алматы. «НГ» выяснила по судебным материалам, чем закончилась эта криминальная история.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4252
Re: Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 03:55
#1
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Дочка папу обокрала :-x
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
743
Re: Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:16
#2
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Какие нервы надо иметь,чтобы это всё перенести и жить с этим. Хорошая богатая семья,всего вдоволь и такое. Как,зачем?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:24
#3
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С жиру бесятся детишки богатеев..
У них все есть, придумывают себе сторис в инстаграмм..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4252
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:25
#4
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В России вообще нет обменников. Только в банке можно поменять.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4252
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:27
#5
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Цитата:
111:

----Вопрос - зачем везти наличку в столицу??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:29
#6
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Можно пять четырехкомнатных квартир в центре Костаная купить..
Или 4, но по лучше..
Вот где бабло, на спекуляциях в прямом смысле..
Не понятно, почему имея такое бабло, не купил Раф-4, или Сантафе..
Какую то 626..
Для урока папашке, надо было все растранжирить..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4252
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 28.10.21 - 15:38
#7
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Цитата:
111:

--- Открывай тоже обменник ;-) :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
489
Re: Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 29.10.21 - 23:23
#8
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Цитата:
Информацию о номере вагона, в котором 31 мая из Костаная в Нур-Султан должен был ехать курьер с деньгами, Кымбатпаева передала Байгожиной.

Источник:


Мутная тема однако. Возможно и отец был в теме.Если бы не нашли негодяев то отец загрузил бы курьера и взыскал с неё эту сумму.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8027
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 29.10.21 - 23:36
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Мутная тема однако. Возможно и отец был в теме.

И не стал бы вступаться за подельников, за дочь понятно, но за других впрягаться не комильфо, когда сам типа жертва. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13474
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 29.10.21 - 23:43
#10
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Цитата:
Гога:
Вопрос - зачем везти наличку в столицу??

Дань монголо-татарском игу :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13474
Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 29.10.21 - 23:45
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Возможно и отец был в теме

От кого именно дочка узнала - тот и подельник ))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4888
Re: Как украсть 117 миллионов тенге...
Отправлено: 01.11.21 - 07:05
#12
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Если бы не нашли негодяев то отец загрузил бы курьера и взыскал с неё эту сумму
А что с неё взять?
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