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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 21:40
Цитата:
А пиво не считается?
111:
Не пью
Не пью
А пиво не считается?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 21:51
Нашел в шкафу 2 бутылки шампанского. Одной уже 3 года, а второй 5,5 лет. Может на Новый год откроем одну из них.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10853
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 22:09
Цитата:
На арабском? Вот тут поподробнее о чем вы на арабском в семье говорите?)))
Точнее что обсуждаете? Религиозные вопросы или кухню берберов?)
Цитата:
Ну гости гостям рознь
Приходите вы в магазин а там продавец говорит на румынском и не хочет вас обслуживать ни на русском,ни на казахском,ни на арабском потомучто не знает,а знает он только румынский))
Вы будете учить великий язык древних римлян Чтобы узнать у продавца нужную вам информацию о товаре? Цитата:
Давай русских хохлами будем обзывать
Обиднее будет?))
Доктор СИЗШ:
У меня семья интернациональная. Мы говорим на русском, на казахском, на татарском, на английском, на арабском языках
У меня семья интернациональная. Мы говорим на русском, на казахском, на татарском, на английском, на арабском языках
На арабском? Вот тут поподробнее о чем вы на арабском в семье говорите?)))
Точнее что обсуждаете? Религиозные вопросы или кухню берберов?)
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я прихожу в гости, сидят одни казахи, разговаривают на русском языке. Дети ихние разговаривают на русском языке. Никогда не слышал в свой адрес каких то обвинений, как в этой передаче!
Я прихожу в гости, сидят одни казахи, разговаривают на русском языке. Дети ихние разговаривают на русском языке. Никогда не слышал в свой адрес каких то обвинений, как в этой передаче!
Ну гости гостям рознь
Приходите вы в магазин а там продавец говорит на румынском и не хочет вас обслуживать ни на русском,ни на казахском,ни на арабском потомучто не знает,а знает он только румынский))
Вы будете учить великий язык древних римлян Чтобы узнать у продавца нужную вам информацию о товаре? Цитата:
maxsaf:
Пацаны со Сбера прилетели уже софт устанавливать)) Заодно и казахский язык подтянут) Это вам не украинцев хохлами обзывать
Пацаны со Сбера прилетели уже софт устанавливать)) Заодно и казахский язык подтянут) Это вам не украинцев хохлами обзывать
Давай русских хохлами будем обзывать
Обиднее будет?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10853
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 22:14
Цитата:
Ой враль какой
Оооой какой врааааль
Тоесть когда он возмущается что из за соседей у него тараканы появились (а может и были) он не раз не указывал их нац принадлежность? Пишет не важно ему,ага а кто весь форум про узбеков мигрантов тут прожужжал что из за них у тебя тараканы с тобой живут? (Ну или ты с ними) враать то не хорошо,да ещё так открыто и нагло
Тыж не Серёга демагог вроде
Уже не ваш земляк:
Ну, пока ты хохла не врубил, был нормальным. А вот потом - уже вопрос. И я ни к кому не отношусь предвзято из-за национальности.Для меня нет наций - хохол, казах, немец или ещё кто-то.А есть человек
Ну, пока ты хохла не врубил, был нормальным. А вот потом - уже вопрос. И я ни к кому не отношусь предвзято из-за национальности.Для меня нет наций - хохол, казах, немец или ещё кто-то.А есть человек
Ой враль какой
Оооой какой врааааль
Тоесть когда он возмущается что из за соседей у него тараканы появились (а может и были) он не раз не указывал их нац принадлежность? Пишет не важно ему,ага а кто весь форум про узбеков мигрантов тут прожужжал что из за них у тебя тараканы с тобой живут? (Ну или ты с ними) враать то не хорошо,да ещё так открыто и нагло
Тыж не Серёга демагог вроде
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10853
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 22:19
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Опять же со слов таракана он утверждает что при сборке кухни в работе не участвовало ни одного насекомого
Какое-то сплошное враньё от него последнее время
111:
Кухни то не бэушные, без насекомых наверно
Кухни то не бэушные, без насекомых наверно
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Без насекомых, поверь мне
Без насекомых, поверь мне
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну это опять же только с его слов.
Ну это опять же только с его слов.
Опять же со слов таракана он утверждает что при сборке кухни в работе не участвовало ни одного насекомого
Какое-то сплошное враньё от него последнее время
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 22:22
Цитата:
Зачем можно же делать обидно и без обзываний
abaika95:
Давай русских хохлами будем обзывать Обиднее будет?))
Давай русских хохлами будем обзывать Обиднее будет?))
Зачем можно же делать обидно и без обзываний
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:00
Цитата:
Вот ведь сам не знаю..
У нас это считается скрытый алкоголизм..
В Ойропе там можно его глотать даже за рулем, ну а когда смотришь футбол в пабах, там оно льется и льется .
А полицейские Омерики вообще его или пончики только едят..
serg kost:
пиво не считается?
пиво не считается?
Вот ведь сам не знаю..
У нас это считается скрытый алкоголизм..
В Ойропе там можно его глотать даже за рулем, ну а когда смотришь футбол в пабах, там оно льется и льется .
А полицейские Омерики вообще его или пончики только едят..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:09
Цитата:
Декабрь 2013...
serg kost:
Нашел в шкафу 2 бутылки шампанского. Одной уже 3 года, а второй 5,5 лет. Может
Нашел в шкафу 2 бутылки шампанского. Одной уже 3 года, а второй 5,5 лет. Может
Декабрь 2013...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:21
Цитата:
Что то немного не понял..
Надо обидеть русских и без обзываний?
maxsaf:
Давай русских хохлами будем обзывать Обиднее будет?))
Зачем можно же делать обидно и без обзываний
Давай русских хохлами будем обзывать Обиднее будет?))
Зачем можно же делать обидно и без обзываний
Что то немного не понял..
Надо обидеть русских и без обзываний?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:25
Цитата:
Немного встану на его защиту, в сборочных цехах думаю нет тараканов, потому что элементарно там нет жратухи..
Да даже клопы, а это наихудшее из всех зол, в сборке не находятся..
abaika95:
Опять же со слов таракана он утверждает что при сборке кухни в работе не участвовало ни одного насекомог
Опять же со слов таракана он утверждает что при сборке кухни в работе не участвовало ни одного насекомог
Немного встану на его защиту, в сборочных цехах думаю нет тараканов, потому что элементарно там нет жратухи..
Да даже клопы, а это наихудшее из всех зол, в сборке не находятся..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:43
Ничего мы не обсуждаем. Говорим о работе, или семейные дела. Уже в таком возрасте, что все как то фиолетово все происходящее вокруг. Кроме ковида, разумеется.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:46
Цитата:
Мне - ковид, покрену...
Доктор СИЗШ:
Кроме ковида, разумеется.
Кроме ковида, разумеется.
Мне - ковид, покрену...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:47
Цитата:
Что принял, файзер?
drakon:
Мне - ковид, покрену...
Мне - ковид, покрену...
Что принял, файзер?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:51
Цитата:
Да, какой то, немецкий.
Не помню, какой...
111:
Что принял, файзер?
Что принял, файзер?
Да, какой то, немецкий.
Не помню, какой...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 23:51
Ковид ежедневно уносит на тот свет несколько наших знакомых, родственников.Не говорить, не говеревать мы не можем.
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