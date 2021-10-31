Цитата:
Доктор СИЗШ:
У меня семья интернациональная. Мы говорим на русском, на казахском, на татарском, на английском, на арабском языках
На арабском? Вот тут поподробнее о чем вы на арабском в семье говорите?)))
Точнее что обсуждаете? Религиозные вопросы или кухню берберов?)
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я прихожу в гости, сидят одни казахи, разговаривают на русском языке. Дети ихние разговаривают на русском языке. Никогда не слышал в свой адрес каких то обвинений, как в этой передаче!
Ну гости гостям рознь
Приходите вы в магазин а там продавец говорит на румынском и не хочет вас обслуживать ни на русском,ни на казахском,ни на арабском потомучто не знает,а знает он только румынский))
Вы будете учить великий язык древних римлян Чтобы узнать у продавца нужную вам информацию о товаре? Цитата:
maxsaf:
Пацаны со Сбера прилетели уже софт устанавливать)) Заодно и казахский язык подтянут) Это вам не украинцев хохлами обзывать
Давай русских хохлами будем обзывать
Обиднее будет?))