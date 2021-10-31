Отправлено: - 22:09

Доктор СИЗШ:

У меня семья интернациональная. Мы говорим на русском, на казахском, на татарском, на английском, на арабском языках

Доктор СИЗШ:

Я прихожу в гости, сидят одни казахи, разговаривают на русском языке. Дети ихние разговаривают на русском языке. Никогда не слышал в свой адрес каких то обвинений, как в этой передаче!

maxsaf:

Пацаны со Сбера прилетели уже софт устанавливать)) Заодно и казахский язык подтянут) Это вам не украинцев хохлами обзывать

Цитата:На арабском? Вот тут поподробнее о чем вы на арабском в семье говорите?)))Точнее что обсуждаете? Религиозные вопросы или кухню берберов?)Цитата:Ну гости гостям розньПриходите вы в магазин а там продавец говорит на румынском и не хочет вас обслуживать ни на русском,ни на казахском,ни на арабском потомучто не знает,а знает он только румынский))Вы будете учить великий язык древних римлян Чтобы узнать у продавца нужную вам информацию о товаре? Цитата:Давай русских хохлами будем обзыватьОбиднее будет?))