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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 21:40
#14026
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Цитата:
111:
Не пью

А пиво не считается? :-)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 21:51
#14027
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Нашел в шкафу 2 бутылки шампанского. Одной уже 3 года, а второй 5,5 лет. Может на Новый год откроем одну из них.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10853
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 22:09
#14028
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
У меня семья интернациональная. Мы говорим на русском, на казахском, на татарском, на английском, на арабском языках

На арабском? Вот тут поподробнее о чем вы на арабском в семье говорите?)))
Точнее что обсуждаете? Религиозные вопросы или кухню берберов?)
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я прихожу в гости, сидят одни казахи, разговаривают на русском языке. Дети ихние разговаривают на русском языке. Никогда не слышал в свой адрес каких то обвинений, как в этой передаче!

Ну гости гостям рознь
Приходите вы в магазин а там продавец говорит на румынском и не хочет вас обслуживать ни на русском,ни на казахском,ни на арабском потомучто не знает,а знает он только румынский))
Вы будете учить великий язык древних римлян Чтобы узнать у продавца нужную вам информацию о товаре? Цитата:
maxsaf:
Пацаны со Сбера прилетели уже софт устанавливать)) Заодно и казахский язык подтянут) Это вам не украинцев хохлами обзывать

Давай русских хохлами будем обзывать
Обиднее будет?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10853
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 22:14
#14029
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну, пока ты хохла не врубил, был нормальным. А вот потом - уже вопрос. И я ни к кому не отношусь предвзято из-за национальности.Для меня нет наций - хохол, казах, немец или ещё кто-то.А есть человек

Ой враль какой
Оооой какой врааааль
Тоесть когда он возмущается что из за соседей у него тараканы появились (а может и были) он не раз не указывал их нац принадлежность? Пишет не важно ему,ага а кто весь форум про узбеков мигрантов тут прожужжал что из за них у тебя тараканы с тобой живут? (Ну или ты с ними) враать то не хорошо,да ещё так открыто и нагло
Тыж не Серёга демагог вроде
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10853
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 22:19
#14030
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Цитата:
111:
Кухни то не бэушные, без насекомых наверно

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Без насекомых, поверь мне

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну это опять же только с его слов.

Опять же со слов таракана он утверждает что при сборке кухни в работе не участвовало ни одного насекомого
Какое-то сплошное враньё от него последнее время
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 22:22
#14031
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Цитата:
abaika95:
Давай русских хохлами будем обзывать Обиднее будет?))

Зачем можно же делать обидно и без обзываний :lol:
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