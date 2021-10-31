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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42732
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 18:31
Цитата:
Может быт дело в режиме дня?
Ложитесь в 23 если вам так лучше.
serg kost:
Какой-то смысл в природном времени есть. К примеру, если я ложусь в полночь или позже, у меня утром поднимается довольно сильно давление. А если уснуть около 23 часов или чуть раньше, то наутро давление в норме.
Какой-то смысл в природном времени есть. К примеру, если я ложусь в полночь или позже, у меня утром поднимается довольно сильно давление. А если уснуть около 23 часов или чуть раньше, то наутро давление в норме.
Может быт дело в режиме дня?
Ложитесь в 23 если вам так лучше.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 18:48
Почитал за эту больную женщину, или как там у них, нельзя же такое говорить, за этим гендерно нейтральным человеком стоит Сорос и Альберт Гор и что хотят, то и делают под прикрытием этого человека по всему миру..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13931
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 18:58
Как про время, так Добринцов ноет и ноет больше всех каждый раз, ну сказал раз, все услышали, нет уже который год
одно и тоже повторяет,как заклинание.
одно и тоже повторяет,как заклинание.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 19:04
Цитата:
Так статьи на эту тему каждый год по 4 раза от журналистов выходят, и еще по 6 раз от народа в новостях..
А теперь еще и от народных журналистов..
Тогда логично больше статьи на эту тему больше не писать наверно..
От слова Вообще..
alex_60:
Добринцов ноет и ноет больше всех каждый раз, ну сказал раз, все
Добринцов ноет и ноет больше всех каждый раз, ну сказал раз, все
Так статьи на эту тему каждый год по 4 раза от журналистов выходят, и еще по 6 раз от народа в новостях..
А теперь еще и от народных журналистов..
Тогда логично больше статьи на эту тему больше не писать наверно..
От слова Вообще..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13931
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 19:17
Цитата:
Не путай мягкое с тёплым.
Для журналистов это работа,
Писать статьи.
Если они про погоду пишут каждый день, никто же не ноет что вот мол плохая погода, каждый раз.
[Исправлено: alex_60, 31.10.2021 - 19:18]
111:
Так статьи на эту тему каждый год по 4 раза от журналистов выходят, и еще по 6 раз от народа в новостях.. А теперь еще и от народных журналистов.. Тогда логично больше статьи на эту тему больше не писать наверно.. От слова Вообще..
Так статьи на эту тему каждый год по 4 раза от журналистов выходят, и еще по 6 раз от народа в новостях.. А теперь еще и от народных журналистов.. Тогда логично больше статьи на эту тему больше не писать наверно.. От слова Вообще..
Не путай мягкое с тёплым.
Для журналистов это работа,
Писать статьи.
Если они про погоду пишут каждый день, никто же не ноет что вот мол плохая погода, каждый раз.
[Исправлено: alex_60, 31.10.2021 - 19:18]
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 20:11
Цитата:
Невозможно пройти мимо,тут аргументы каждый раз всё интереснее и интереснее,сначала 2 года подряд была забота о детях,теперь вот климакс у Алекса и влияние комментариев Добринцова на циркадные ритмы Алекса,с нетерпением жду ,что будет дальше.
alex_60:
ноет и ноет больше всех каждый раз, ну сказал раз, все услышали, нет уже который год
ноет и ноет больше всех каждый раз, ну сказал раз, все услышали, нет уже который год
Невозможно пройти мимо,тут аргументы каждый раз всё интереснее и интереснее,сначала 2 года подряд была забота о детях,теперь вот климакс у Алекса и влияние комментариев Добринцова на циркадные ритмы Алекса,с нетерпением жду ,что будет дальше.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23116
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 20:21
Цитата:
Кто, забрал 1 час? Пусть вернёт на место...
Добринцофф:
с нетерпением жду ,что будет дальше.
с нетерпением жду ,что будет дальше.
Кто, забрал 1 час? Пусть вернёт на место...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2152
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 20:28
Цитата:
Цитата:
Взгляд со стороны: - обыкновенная "бабья" перепалка - как и во флуде о языках и прочей херне. Лучше смотреть "продуктовые" натюрморты 111-го.
Цитата:
Уж полночь близиться: что там у вас на ночь - беш или куырдак?
alex_60:
ноет и ноет
ноет и ноет
Цитата:
Добринцофф:
климакс у Алекса
климакс у Алекса
Взгляд со стороны: - обыкновенная "бабья" перепалка - как и во флуде о языках и прочей херне. Лучше смотреть "продуктовые" натюрморты 111-го.
Цитата:
111:
Уж полночь близиться: что там у вас на ночь - беш или куырдак?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 20:54
Цитата:
Не, салат..
Обычный советский под шубой..
ACROS:
полночь близиться: что там у вас на ночь - беш или куырдак?
полночь близиться: что там у вас на ночь - беш или куырдак?
Не, салат..
Обычный советский под шубой..
-
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