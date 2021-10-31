Отправлено: - 18:31

serg kost:

Какой-то смысл в природном времени есть. К примеру, если я ложусь в полночь или позже, у меня утром поднимается довольно сильно давление. А если уснуть около 23 часов или чуть раньше, то наутро давление в норме.

Цитата:Может быт дело в режиме дня?Ложитесь в 23 если вам так лучше.