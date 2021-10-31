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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42732
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
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Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8210
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 18:31
#15
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Цитата:
serg kost:
Какой-то смысл в природном времени есть. К примеру, если я ложусь в полночь или позже, у меня утром поднимается довольно сильно давление. А если уснуть около 23 часов или чуть раньше, то наутро давление в норме.

Может быт дело в режиме дня?
Ложитесь в 23 если вам так лучше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4589
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 18:48
#16
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Почитал за эту больную женщину, или как там у них, нельзя же такое говорить, за этим гендерно нейтральным человеком стоит Сорос и Альберт Гор и что хотят, то и делают под прикрытием этого человека по всему миру..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13931
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 18:58
#17
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Как про время, так Добринцов ноет и ноет больше всех каждый раз, ну сказал раз, все услышали, нет уже который год
одно и тоже повторяет,как заклинание.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4589
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 19:04
#18
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Цитата:
alex_60:
Добринцов ноет и ноет больше всех каждый раз, ну сказал раз, все

Так статьи на эту тему каждый год по 4 раза от журналистов выходят, и еще по 6 раз от народа в новостях..
А теперь еще и от народных журналистов..
Тогда логично больше статьи на эту тему больше не писать наверно..
От слова Вообще..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13931
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 19:17
#19
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Цитата:
111:
Так статьи на эту тему каждый год по 4 раза от журналистов выходят, и еще по 6 раз от народа в новостях.. А теперь еще и от народных журналистов.. Тогда логично больше статьи на эту тему больше не писать наверно.. От слова Вообще..


Не путай мягкое с тёплым.
Для журналистов это работа,
Писать статьи.
Если они про погоду пишут каждый день, никто же не ноет что вот мол плохая погода, каждый раз.

[Исправлено: alex_60, 31.10.2021 - 19:18]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8210
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 20:11
#20
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Цитата:
alex_60:
ноет и ноет больше всех каждый раз, ну сказал раз, все услышали, нет уже который год

Невозможно пройти мимо,тут аргументы каждый раз всё интереснее и интереснее,сначала 2 года подряд была забота о детях,теперь вот климакс у Алекса и влияние комментариев Добринцова на циркадные ритмы Алекса,с нетерпением жду ,что будет дальше. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23116
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 20:21
#21
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Цитата:
Добринцофф:
с нетерпением жду ,что будет дальше.

Кто, забрал 1 час? Пусть вернёт на место... 8-) :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2152
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 20:28
#22
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Цитата:
alex_60:
ноет и ноет

Цитата:
Добринцофф:
климакс у Алекса


Взгляд со стороны: - обыкновенная "бабья" перепалка - как и во флуде о языках и прочей херне. Лучше смотреть "продуктовые" натюрморты 111-го.

Цитата:
111:


Уж полночь близиться: что там у вас на ночь - беш или куырдак?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4589
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 20:54
#23
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Цитата:
ACROS:
полночь близиться: что там у вас на ночь - беш или куырдак?

Не, салат..
Обычный советский под шубой..
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