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≡ На пути к новой жизни лежали старые грабли - О состоянии асфальта после недавнего ремонта на одной из улиц Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42732
На пути к новой жизни лежали старые грабли - О состоянии асфальта после недавнего ремонта на одной из улиц Рудного
Отправлено: 31.10.21 - 12:00
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Летом 2021 года в городе не было ни одной грозы или сколь-нибудь серьёзного дождя. И во многом именно благодаря этому асфальт на улице Горняков продержался до середины осени. Но как только пролились октябрьские дожди, асфальт поплыл.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
130
Re: На пути к новой жизни лежали старые грабли - О состоянии...
Отправлено: 31.10.21 - 12:00
#1
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Пока не переименуете улицы, хорошего асфальта не будет в городе!Какой то кошмар! Одни внуки революционеров живут)))
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4887
Re: На пути к новой жизни лежали старые грабли - О состоянии...
Отправлено: 31.10.21 - 18:42
#2
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Перекопы оставленные коммунальщиками так и остаются беспризорными, по марите- Тобольская, возле налоговой постоянно размывает щебенку. Лежанками по парковой перестарались, возле парка они ни к чему.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4588
Re: На пути к новой жизни лежали старые грабли - О состоянии...
Отправлено: 31.10.21 - 19:01
#3
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Жил по Горняков уже с 2001го года, даже сейчас тут сижу, а про Слезы плача или Дорогу плача никогда еще не слышал..
Да, есть рядом памятник пятерым Непьщим, но про дорогу не, не слышал..
Да нормальная в принципе дорога..
Может там где ментовка..
А кто там гонять то будет..
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